Загитова и Косторная сразятся за выход в финал Гран-при на этапе в Японии
САППОРО /Япония/, 22 ноября. /ТАСС/. Заключительный в нынешнем сезоне этап
САППОРО /Япония/, 22 ноября. /ТАСС/. Заключительный в нынешнем сезоне этап
Перед заключительным этапом в женском одиночном катании известны лишь две участницы итогового турнира — ими стали россиянки Анна Щербакова и Александра Трусова. Высокие шансы на финал имеют олимпийская чемпионка, чемпионка мира Алина Загитова и победительница финала юниорской серии прошлого сезона Алена Косторная. Обе фигуристки успели принять участие на этапе
Косторной для попадания в финал хватит любого места в пределах четверки сильнейших, а Загитовой желательно не опуститься ниже второго места. В случае их успешного выступления в финале могут оказаться сразу четыре российских фигуристки, которым будут противостоять лишь две спортсменки из других стран, одной из них, вероятно, станет американка Брейди Теннелл, а второй — владеющая тройным акселем японка Рика Кихира, также заявленная на этап в Саппоро. Именно Кихира является главной конкуренткой россиянок в последних двух сезонах, к домашнему этапу она подошла в хорошей физической форме, успела избавиться от проблем со здоровьем и вернула в программы тройной лутц. Кроме того, в произвольной программе Кихира заявила четверной сальхов к уже имеющимся двум тройным акселям, став первой фигуристкой в истории, обозначившей намерение объединить в одном прокате подобные прыжки.
В мужском одиночном катании на этапе в Саппоро Россию представят Антон Шулепов, Сергей Воронов и Макар Игнатов. Из них шансы на финал сохраняет только последний, но для этого турнирный расклад в Японии должен получиться максимально странным. На данном турнире будут выступать двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю, а также сильный французский фигурист Кевин Эймоз и американец Джейсон Браун. Поэтому россиянину может не покориться даже тройка призеров, не говоря уже о победе на этапе.
Серьезная битва ожидает в Японии российские танцевальные дуэты. Александра Степанова и Иван Букин, ставшие на этапе в
Турнир спортивных пар на заключительном в сезоне этапе
Первыми на лед в пятницу для проката коротких программ выйдут танцоры (06:33 мск), после них стартуют пары (08:20 мск), девушки (10:55 мск) и мужчины (13:05 мск). В субботу танцевальные дуэты начнут представление произвольных программ в 06:15 мск, пары — в 08:35 мск, девушки — в 10:50 мск, мужчины — в 13:25 мск.