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15:14 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Косторная в шаге от Трусовой, тревога у Загитовой — ложная. Итоги «Гран-при Японии»

Подопечные Тутберидзе все же взяли все шесть этапов «Гран-при» и в полном составе вышли в финал.

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Источник: Спорт-Экспресс

Саппоро (Япония). «Гран-при». NHK Trophy. Женщины. Произвольная программа

1. Алена Косторная (Россия) — 154,96
2. Рика Кихира (Япония) — 151,95
3. Алина Загитова (Россия) — 151,15…
6. Софья Самодурова (Россия) — 119,42.

Итог

1. Алена Косторная (Россия) — 240,00
2. Рика Кихира (Япония) — 231,84
3. Алина Загитова (Россия) — 217,99…
6. Софья Самодурова (Россия) — 183,27.

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Тарасова и Морозов без финала

«Гран-при Японии» вроде бы не предвещал жестоких турнирных битв, но еще до начала разразился чередой больших событий. При объявлении контента удивила Кихира, решившая дебютировать в произвольной программе с четверного сальхова. Косторная ответила мировым рекордом в короткой. Загитова в такой конкурентной борьбе по состоянию на пятницу темпа не выдержала и откатилась на четвертое место, которое могло поставить вопрос о ее выходе в финал серии.

После утренних выступлений пар в субботу мы уже потеряли одну крепкую, казалось бы, единицу — наш выдающийся дуэт Тарасова/Морозов уступили канадцам Мур-Тауэрс/Маринаро и остались без финала.

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Здесь напрашивается аналогия с Евгенией Медведевой, которая в итоге также осталась без финала. Для Алины же все было в собственных руках — даже с посредственным прокатом она не могла проигрывать Чен, Лим, Самодуровой или Йокой.

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Первой из россиянок в пятницу выступала как раз Софья, но пробить свою обычную для этого сезона планку 185 — 190 баллов ей не удалось. Ошибок снова не было, но низкая относительно конкуренток сложность и слабые компоненты становятся привычной картиной. Технический прогресс необходим, а ведь и возрастной перелом уже не за горами.

Загитова была безупречна, Тутберидзе сомневалась до конца

А вот Загитова и без технического прогресса держит планку на высоком уровне. После вчерашней осечки в отношении Алины появилось много скепсиса. В данном случае и журналистская братия грешна — любое, даже незначительное событие превращается в судьбоносное. Но таковы логичные последствия взлета популярности любого вида спорта, да и вообще социального явления. С одной стороны, растут рекламные контракты спортсменов, с другой — увеличивается количество микроскопов, под которыми их рассматривают, и количество комментариев — хвалебных и хейтерских — в Instagram. Тем более, что тревога по поводу Алины действительно была. Слава богу, ложная.

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Сегодня Загитова не дала ни единого повода придраться. Нелегким получился каскад «тройной флип + двойной тулуп + двойной риттбергер», в котором в итоге нашли недокрут на первом прыжке. Зато коронный «лутц + риттбергер» был исполнен великолепно. Возможно, катание чемпионки мира было тяжеловатым, не таким парящим, к какому мы привыкли, но задача попасть в тройку была выполнена. 217,99 — это лучше, чем на «Гран-при Франции», пусть и с тамошним негостеприимным судейством. Хотя даже Этери Тутберидзе до конца не была уверена. «Сейчас посмотрим, но мне кажется, это нормально», — прозвучало в комнате, где Алина с тренерами увидели результаты. Для этого этапа «Гран-при», действительно, нормально, а вот для чемпионата России…

Следовавшая за ней Лим травмировалась после практически горизонтального падения на лутце, закрывавшая женские соревнования Чен начала здорово, но затем устроила каскад из падений и тоже никакой угрозы не несла. Поэтому можно было сконцентрироваться на битве за золото.

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Кихира угрожала напрасно

Угрозы Кихиры четверным сальховым остались на бумаге. В последний момент, видимо, японка решила не рисковать здоровьем перед финалом. Правда, тогда не совсем понятен смысл публикации сложного варианта контента — психологическое давление на россиянок? Четверной сальхов мог понадобиться только в борьбе за престиж, то есть за победу на домашнем этапе и лишение подопечных Тутберидзе шести побед в серии «Гран-при» из шести возможных. Но времена камикадзе давно прошли — ноги и позвоночник важнее золота Саппоро.


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Начала Рика с сальхова тройного. Оба акселя тоже были хороши. 231,84 — это лучший результат сезона для японки, но качественного улучшения не произошло. Без четверных бороться с Трусовой, Щербаковой и Косторной ей нереально.

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А ведь Алена сегодня дала японке шанс и допустила ошибку на втором из тройных акселей. Степ-аут изначально оценили в «-3,20», затем пересчитали до «-2,74». Но дальше все было на сравнимом с Кихирой уровне безупречности. Пять баллов запаса плюс четыре балла разницы в базовой стоимости произвольной программы — и вот она, разница в 8,12.

После выхода со льда, правда, Даниил Глейхенгауз не очень весело подытожил: «Не хватило уверенности». Но скорее это была попытка успокоить фигуристку — запас был приличным. И здесь снова надо отметить судейскую бригаду, которая не стала тянуть, тащить за уши или другие части тела ни одну из фигуристок. Результат по делу.

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Алена была довольна и смеялась, Тутберидзе похвалила: «Молодец». Ошибка лишила ее мирового рекорда, но никак не первого места. 240 баллов ровно — Косторная стала второй в истории фигурного катания спортсменкой, преодолевшей эту планку на топ-соревнованиях. В преддверии финала их соперничество с Александрой Трусовой выглядит главной афишей женского турнира. А Кихире надо думать о четверном не в файле PDF, а на льду.

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Дмитрий Кузнецов

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