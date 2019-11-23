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17:22 (мск), источник: ТАСС

Бестемьянова назвала выигравшую два этапа Гран-при фигуристку Косторную чудо-девушкой

МОСКВА, 23 ноября. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова в беседе с ТАСС назвала российскую фигуристку Алену Косторную чудо-девушкой.

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Источник: РИА "Новости"

16-летняя Косторная, для которой нынешний сезон стал первым на взрослом уровне, одержала победы на двух этапах Гран-при и квалифицировалась в финал серии. На этапе в японском Саппоро, который завершился в субботу, фигуристка набрала 240 баллов, отстав от мирового рекорда другой россиянки Александры Трусовой чуть более чем на балл.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Алена у нас — просто чудо-девушка, — сказала Бестемьянова. — И даже сорванный второй тройной аксель не помешал ей выиграть. Красота, очень понравилось».

Бестемьянова считает, что Косторной по силам конкурировать с Трусовой и Анной Щербаковой, в арсенале которых присутствуют четверные прыжки. «Компоненты Алены очень хороши, как и качество ее прыжков, вращений и дорожек, — сказала она. — У нее очень сбалансированное катание, так что будут бороться, конечно. У каждой свои плюсы, никто не будет сидеть на месте, все будут сражаться за первое место».

Финал Гран-при пройдет с 5 по 8 декабря в Турине.

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Обворожительная и любознательная: Алина Загитова за пределами льда
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