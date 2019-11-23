Бестемьянова назвала выигравшую два этапа Гран-при фигуристку Косторную чудо-девушкой

Источник: РИА "Новости"

16-летняя Косторная, для которой нынешний сезон стал первым на взрослом уровне, одержала победы на двух этапах Гран-при и квалифицировалась в финал серии. На этапе в японском Саппоро, который завершился в субботу, фигуристка набрала 240 баллов, отстав от мирового рекорда другой россиянки Александры Трусовой чуть более чем на балл.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script><p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--d95a242612e8156c39e4" data-vnd="d95a242612e8156c39e4" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"><iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=d95a242612e8156c39e4" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe></p> Во время загрузки произошла ошибка.

«Алена у нас — просто чудо-девушка, — сказала Бестемьянова. — И даже сорванный второй тройной аксель не помешал ей выиграть. Красота, очень понравилось».

Бестемьянова считает, что Косторной по силам конкурировать с Трусовой и Анной Щербаковой, в арсенале которых присутствуют четверные прыжки. «Компоненты Алены очень хороши, как и качество ее прыжков, вращений и дорожек, — сказала она. — У нее очень сбалансированное катание, так что будут бороться, конечно. У каждой свои плюсы, никто не будет сидеть на месте, все будут сражаться за первое место».

Финал Гран-при пройдет с 5 по 8 декабря в Турине.