Сборная России будет самой представительной в финале Гран-при по фигурному катанию
САППОРО /Япония/, 23 ноября. /ТАСС/. Сборная России по завершении последнего этапа
САППОРО /Япония/, 23 ноября. /ТАСС/. Сборная России по завершении последнего этапа
В соревнованиях женщин в финале выступят четыре воспитанницы Этери Тутберидзе — олимпийская чемпионка Алина Загитова, Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова. В соревнованиях мужчин Россию представят Александр Самарин (тренер — Светлана Соколовская) и Дмитрий Алиев (тренер — Евгений Рукавицын).
В турнире спортивных пар выступят Анастасия Мишина и Александр Галлямов (тренер — Людмила Великова), Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (тренер — Тамара Москвина), Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин (тренеры — Сергей Доброскоков, Сергей Росляков). В танцах на льду Россия будет представлена двумя дуэтами — Александра Степанова и Иван Букин (тренеры — Ирина Жук и Александр Свинин), Виктория Синицина и Никита Кацалапов (тренер — Александр Жулин).
Победу на заключительном этапе
Косторная рассчитывает в следующий раз показать короткую программу еще лучше, чисто выполнить произвольную и побить свою отметку в 240 баллов. «Конечно, мы думали о том, что все золотые медали будут у нашей группы — сначала смеялись, говоря об этом, но теперь мы это сделали, и это очень приятно», — рассказала Косторная. Спортсменке в произвольной программе на этапе в Саппоро не хватило всего одно балла до мирового рекорда.
Загитова, комментируя результат этапа в Саппоро, отметила, что уже обладает опытом неудач. «После короткой программы мне очень помогли мои тренеры, они нашли нужные слова, это очень важно. И потом я говорила, у меня уже был опыт неудач, я сделала соответствующие выводы после выступления, в любом случае это новый опыт для меня», — отметила фигуристка.
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко, комментируя ТАСС итоги выступления россиянок на этапах
Плющенко считает интригой то, как результаты россиянок будут оценивать судьи. «Надеюсь, что все будут хорошо кататься, и при этом раскладе хочется посмотреть, как поведет себя барометр со стороны судей», — сказал двукратный олимпийский чемпион.
Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова в беседе с ТАСС назвала Косторную
Танцоры Александра Степанова и Иван Букин заняли второе место на этапе в Саппоро, набрав 208,81 балла. Победу одержали французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, обновившие собственные мировые рекорды в произвольной программе (136,58),
Российский дуэт доволен, что отобрался в финал, учитывая тот факт, что их выступление в серии было под вопросом
В соревнованиях мужчин в Японии лучшим из россиян стал 32-летний Сергей Воронов, ставший четвертым с 239,05 балла в активе. Победу одержал японец Юдзуру Ханю (305,05), вторым стал француз Кевин Эймоз (250,02), третьим — канадец Роман Садовский (247,50). Россиянин Макар Игнатов завершил этап на седьмом месте (222,45), Антон Шулепов стал восьмым (218,38). Компанию Алиеву и Самарину в финале
Спортивная пара Мишина и Галлямов стала в Японии третьей (203,35 балла), победу одержали китайцы Суй Вэньцзин и Хань Цун (226,96), второе место заняли канадцы Кирстен
Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков, подводя итоги выступления россиян в серии, подчеркнул, что на шести этапах отечественным спортсменам удалось завоевать рекордное количество медалей (28, 12 из которых — золотые). «Этапы для наших фигуристов оказались очень удачными. Наши девушки — героини, на всех шести этапах завоевали золотые медали, это здорово, все девчонки молодцы, думаю, нам очень сильно завидуют», — подчеркнул Горшков.