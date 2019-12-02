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2 декабря, источник: Спорт РИА Новости

Трусова обратилась к звезде сериала «Игра Престолов»

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Победительница двух этапов Гран-при по фигурному катанию в нынешнем сезоне Александра Трусова записала видеообращение к актрисе Эмилии Кларк, исполнившей роль Дейенерис Таргариен в сериале «Игра Престолов».

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В этом сезоне двукратная чемпионка мира среди юниоров дебютировала на взрослом уровне. Весной Трусова объявила о том, что в произвольной программе она будет выступать в образе Дейенерис под музыку из сериала «Игра Престолов».

«Привет, Эмилия Кларк. У нас есть сообщение для вас от Александры Трусовой», — говорится в подписи к видео, опубликованном на официальном канале Олимпийских игр в Instagram.

На видео 15-летняя российская фигуристка рассказала о своем сокровенном желании.

«Я хочу, чтобы актриса, которая играет Дейенерис, мне где-нибудь написала. Или я хотела бы встретиться с ней», — призналась Трусова.

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