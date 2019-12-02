Трусова обратилась к звезде сериала «Игра Престолов»
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Победительница двух этапов
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Победительница двух этапов
В этом сезоне двукратная чемпионка мира среди юниоров дебютировала на взрослом уровне. Весной Трусова объявила о том, что в произвольной программе она будет выступать в образе Дейенерис под музыку из сериала «Игра Престолов».
«Привет, Эмилия Кларк. У нас есть сообщение для вас от Александры Трусовой», — говорится в подписи к видео, опубликованном на официальном канале Олимпийских игр в Instagram.
На видео 15-летняя российская фигуристка рассказала о своем сокровенном желании.
«Я хочу, чтобы актриса, которая играет Дейенерис, мне