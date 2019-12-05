Туктамышева лидирует после короткой программы на турнире в Загребе
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Российская фигуристка Елизавета Туктамышева лидирует после короткой программы на турнире серии «Челленджер» в Загребе.
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Российская фигуристка Елизавета Туктамышева лидирует после короткой программы на турнире серии «Челленджер» в Загребе.
Туктамышева занимает первое место с результатом 72,86 балла. Второй идет белоруска Виктория Сафонова (64,35), третьей — немка Николь Шотт (61,78).
Еще одна представительница России Софья Самодурова (59,57) занимает четвертое место.
Произвольную программу фигуристки представят в пятницу.