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17:33 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Туктамышева лидирует после короткой программы на турнире в Загребе

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Российская фигуристка Елизавета Туктамышева лидирует после короткой программы на турнире серии «Челленджер» в Загребе.

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Источник: Спорт РИА Новости

Туктамышева занимает первое место с результатом 72,86 балла. Второй идет белоруска Виктория Сафонова (64,35), третьей — немка Николь Шотт (61,78).

Еще одна представительница России Софья Самодурова (59,57) занимает четвертое место.

Произвольную программу фигуристки представят в пятницу.

Во время загрузки произошла ошибка.
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