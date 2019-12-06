Три российских фигуристки лидируют после короткой программы в финале Гран-при
ТУРИН /Италия/, 6 декабря. /ТАСС/. Российские фигуристки лидируют после короткой программы в одиночных соревнованиях в финале
ТУРИН /Италия/, 6 декабря. /ТАСС/. Российские фигуристки лидируют после короткой программы в одиночных соревнованиях в финале
Первое место занимает 16-летняя Алена Косторная, установившая мировой рекорд — 85,45 балла. Второй идет 17-летняя Алина Загитова (79,60), третьей — 15-летняя Анна Щербакова (78,27), пятой — 15-летняя Александра Трусова (71,45). Все спортсменки являются ученицами группы Этери Тутберидзе. Четвертую позицию занимает 21-летняя американка Брэди Теннелл (72,20), шестую — 17-летняя японка Рика Кихира (70,71).
Косторная является победительницей финала юниорской серии
Загитова является олимпийской чемпионкой 2018 года в личном турнире и серебряным призером Игр в командных соревнованиях, кроме того, в ее активе золотые медали чемпионата мира (2019) и Европы (2018), а также победа в финале
Щербакова проводит дебютный сезон на взрослом уровне. В сезоне-2018/19 она стала чемпионкой России, также она выиграла два этапа юниорского
Трусова также проводит дебютный сезон на взрослом уровне. В текущем сезоне в ее активе победы на этапах