Три российских фигуристки лидируют после короткой программы в финале Гран-при

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Первое место занимает 16-летняя Алена Косторная, установившая мировой рекорд — 85,45 балла. Второй идет 17-летняя Алина Загитова (79,60), третьей — 15-летняя Анна Щербакова (78,27), пятой — 15-летняя Александра Трусова (71,45). Все спортсменки являются ученицами группы Этери Тутберидзе. Четвертую позицию занимает 21-летняя американка Брэди Теннелл (72,20), шестую — 17-летняя японка Рика Кихира (70,71).

Косторная является победительницей финала юниорской серии Гран-при прошлого сезона, в позапрошлом сезоне она стала второй, также в ее активе серебро юниорского чемпионата мира (2018). В текущем сезоне Косторная одержала победы на этапах Гран-при во Франции и Японии.

Загитова является олимпийской чемпионкой 2018 года в личном турнире и серебряным призером Игр в командных соревнованиях, кроме того, в ее активе золотые медали чемпионата мира (2019) и Европы (2018), а также победа в финале Гран-при сезона-2017/18. В нынешнем сезоне Загитова стала второй на этапе Гран-при во Франции и третьей на этапе в Японии.

Щербакова проводит дебютный сезон на взрослом уровне. В сезоне-2018/19 она стала чемпионкой России, также она выиграла два этапа юниорского Гран-при, заняла второе место на чемпионате мира среди юниоров, в текущем сезоне в ее активе победы на этапах серии Гран-при в США и Китае.