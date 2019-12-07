Российские фигуристки заняли весь пьедестал в финале Гран-при
ТУРИН /Италия/, 7 декабря. /ТАСС/. Российская фигуристка Алена Косторная завоевала золото в женском одиночном катании в финале серии
ТУРИН /Италия/, 7 декабря. /ТАСС/. Российская фигуристка Алена Косторная завоевала золото в женском одиночном катании в финале серии
По итогам двух программ 16-летняя фигуристка установила новый мировой рекорд по сумме баллов — 247,59 балла (85,45 в короткой программе (мировой рекорд) и 162,14 — в произвольной). Второе место заняла 15-летняя Анна Щербакова (240,92; 78,27+162,65), третье — 15-летняя Александра Трусова (233,18; 71,45+161,73), 17-летняя Алина Загитова заняла шестое место (205,23; 79,60+125,63). Все фигуристки являются ученицами группы Этери Тутберидзе. Четвертую позицию в финале
В текущем сезоне Косторная одержала победы на этапах
Щербакова проводит дебютный сезон на взрослом уровне. В сезоне-2018/19 она стала чемпионкой России, также она выиграла два этапа юниорского
Трусова также проводит дебютный сезон на взрослом уровне. В текущем сезоне в ее активе победы на этапах
Загитова является олимпийской чемпионкой 2018 года в личном турнире и серебряным призером Игр в командных соревнованиях, кроме того, в ее активе золотые медали чемпионата мира (2019) и Европы (2018), а также победа в финале