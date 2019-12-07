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14Косторная с рекордом, Загитова — чисто. Короткая программа финала Гран-при
8«Краснодар» победил «Базель» в Лиге Европы
7 декабря, источник: ТАСС

Российские фигуристки заняли весь пьедестал в финале Гран-при

ТУРИН /Италия/, 7 декабря. /ТАСС/. Российская фигуристка Алена Косторная завоевала золото в женском одиночном катании в финале серии Гран-при. Соревнования проходили в итальянском Турине.

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По итогам двух программ 16-летняя фигуристка установила новый мировой рекорд по сумме баллов — 247,59 балла (85,45 в короткой программе (мировой рекорд) и 162,14 — в произвольной). Второе место заняла 15-летняя Анна Щербакова (240,92; 78,27+162,65), третье — 15-летняя Александра Трусова (233,18; 71,45+161,73), 17-летняя Алина Загитова заняла шестое место (205,23; 79,60+125,63). Все фигуристки являются ученицами группы Этери Тутберидзе. Четвертую позицию в финале Гран-при заняла 21-летняя американка Брэди Теннелл (212,18; 72,20+139,98), пятую — 17-летняя японка Рика Кихира (216,47; 145,78+70,71).

Косторная является победительницей финала юниорской серии Гран-при прошлого сезона, в позапрошлом сезоне она стала второй, также в ее активе серебро юниорского чемпионата мира (2018).

В текущем сезоне Косторная одержала победы на этапах Гран-при во Франции и Японии.

Щербакова проводит дебютный сезон на взрослом уровне. В сезоне-2018/19 она стала чемпионкой России, также она выиграла два этапа юниорского Гран-при, заняла второе место на чемпионате мира среди юниоров, в текущем сезоне в ее активе победы на этапах серии Гран-при в США и Китае.

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Трусова о Финале Гран-при: Очень плохо откатала произвольную программу

Трусова также проводит дебютный сезон на взрослом уровне. В текущем сезоне в ее активе победы на этапах Гран-при в России и Канаде, ей принадлежит мировой рекорд в произвольной программе (166,62). Трусова — первая в истории женского одиночного катания исполнительница четверного лутца, четверного тулупа и четверного флипа (она исполнила его в произвольной программе в финале Гран-при), а также вторая фигуристка после японки Мики Андо, которой удалось безошибочно выполнить сальхов в четыре оборота.

Загитова является олимпийской чемпионкой 2018 года в личном турнире и серебряным призером Игр в командных соревнованиях, кроме того, в ее активе золотые медали чемпионата мира (2019) и Европы (2018), а также победа в финале Гран-при сезона-2017/18. В нынешнем сезоне Загитова стала второй на этапе Гран-при во Франции и третьей на этапе в Японии.

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Косторная с рекордом, Загитова — чисто. Короткая программа финала Гран-при
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