Косторная установила мировой рекорд по сумме баллов в Финале Гран-при
ТУРИН (Италия), 7 дек — РИА Новости. Российская фигуристка Алена Косторная обновила мировой рекорд по количеству набранных баллов по сумме двух программ в Финале
ТУРИН (Италия), 7 дек — РИА Новости. Российская фигуристка Алена Косторная обновила мировой рекорд по количеству набранных баллов по сумме двух программ в Финале
Косторная в субботу получила за произвольную программу 162,14 балла. В сумме россиянка набрала 247,59 балла и превзошла прежнее мировое достижение (241,02), которое установила ее соотечественница Александра Трусова в октябре на этапе