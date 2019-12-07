Косторная установила мировой рекорд по сумме баллов в Финале Гран-при

Косторная в субботу получила за произвольную программу 162,14 балла. В сумме россиянка набрала 247,59 балла и превзошла прежнее мировое достижение (241,02), которое установила ее соотечественница Александра Трусова в октябре на этапе Гран-при в Канаде.