Текущие события
Хоккей. НХЛ
04:00
Даллас Старз
Вегас Голден Найтс
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо Эвеланш
Нью-Джерси Дэвилз
Футбол. Зарубежный
13.12
Алавес
Леганес
11
Футбол. Зарубежный
13.12
Лилль
Монпелье
21
Футбол. Зарубежный
13.12
Хоффенхайм
Аугсбург
24
Хоккей. Европа
11:00
Финляндия
Швеция
Футбол. Зарубежный
15:00
Гранада
Леванте
Хоккей. Европа
15:00
Россия
Чехия
Футбол. Зарубежный
15:30
Ливерпуль
Уотфорд
Все события
Фоторепортажи
10«Спартак» проиграл «Ростову», а фанаты ушли с трибун
12«Сити» проиграл манчестерское дерби
13 декабря, источник: ТАСС

Алина Загитова заявила, что приостанавливает участие в соревнованиях

ТАСС, 13 декабря. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова приняла решение приостановить спортивную карьеру. Об этом 17-летняя спортсменка заявила в эфире Первого канала.

Наверх
21
фотография
21
фотография
21
фотография

«Я никуда не ухожу, но не буду участвовать в предстоящем чемпионате России. Сразу хочу пояснить, что без отбора не претендую ни на чемпионат Европы, ни на чемпионат мира, куда я всегда отбиралась по спортивному принципу, — сказала Загитова. — Я остаюсь на льду, продолжу тренироваться. Думаю, что это даже хорошо, потому что я буду искать себя и учить новые элементы, учить новые заходы на прыжки».

Загитова отметила, что сейчас у нее есть все в жизни.

А всегда должно чего-то не хватать, поэтому я хочу, чтобы у меня вернулось то состояние, когда я хочу выходить на старт. Нужно вкатывать новые программы, а это всегда очень сложно, в эти моменты мне всегда хотелось закончить, но я понимала, что мне это нравится.

«Естественно, это был сложный период, и в этом сезоне мне точно так же помогали тренеры, они находили нужные слова мотивации. Я даже писала расписку, что обещаю поехать на соревнования. Прежде всего себе, это была некая мотивация. Писала на чемпионат мира, она (расписка — прим. ТАСС) даже есть у федерации, что я обязуюсь хорошо выступить на этих соревнованиях», — заключила Загитова.

Во время загрузки произошла ошибка.

Загитова является олимпийской чемпионкой 2018 года в личном турнире и серебряным призером Игр в командных соревнованиях, кроме того, в ее активе золотые медали чемпионатов мира (2019) и Европы (2018), а также победа в финале Гран-при сезона-2017/18. В нынешнем сезоне Загитова стала второй на этапе Гран-при во Франции и третьей — на этапе в Японии, в финале серии фигуристка заняла шестое место.

Чемпионат России пройдет с 26 по 29 декабря в Красноярске. Чемпионат Европы состоится с 20 по 26 января 2020 года в Австрии, чемпионат мира — с 16 по 22 марта 2020 года в Канаде.

Читайте также
Косторная выиграла, а говорят о Загитовой. Почему?
Во время загрузки произошла ошибка.
9 декабря© Ньюстюб
 Лучший игрок сборной России прошлого сезона не может обрести себя в США
Мишин: Видимо, сила русских девочек имеет и отрицательную сторону
Алина Загитова взяла паузу
Ковальчук покинет «Лос-Анджелес Кингз», но хочет остаться в НХЛ
Клуб Дэвида Бекхэма предложил «Зениту» €27 млн за двух игроков
Зеппельт сообщил о махинациях с данными Устюгова и Слепцовой
Тарасова считает, что Загитова уже не вернется в большой спорт
Российский боксер защитил титул континентального чемпиона WBA
«Зенит» проиграл «Баварии» в выездном матче Евролиги
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь