Алина Загитова заявила, что приостанавливает участие в соревнованиях

«Я никуда не ухожу, но не буду участвовать в предстоящем чемпионате России. Сразу хочу пояснить, что без отбора не претендую ни на чемпионат Европы, ни на чемпионат мира, куда я всегда отбиралась по спортивному принципу, — сказала Загитова. — Я остаюсь на льду, продолжу тренироваться. Думаю, что это даже хорошо, потому что я буду искать себя и учить новые элементы, учить новые заходы на прыжки».
Загитова отметила, что сейчас у нее есть все в жизни.
А всегда должно чего-то не хватать, поэтому я хочу, чтобы у меня вернулось то состояние, когда я хочу выходить на старт. Нужно вкатывать новые программы, а это всегда очень сложно, в эти моменты мне всегда хотелось закончить, но я понимала, что мне это нравится.
«Естественно, это был сложный период, и в этом сезоне мне точно так же помогали тренеры, они находили нужные слова мотивации. Я даже писала расписку, что обещаю поехать на соревнования. Прежде всего себе, это была некая мотивация. Писала на чемпионат мира, она (расписка — прим. ТАСС) даже есть у федерации, что я обязуюсь хорошо выступить на этих соревнованиях», — заключила Загитова.
Загитова является олимпийской чемпионкой 2018 года в личном турнире и серебряным призером Игр в командных соревнованиях, кроме того, в ее активе золотые медали чемпионатов мира (2019) и Европы (2018), а также победа в финале Гран-при сезона-2017/18. В нынешнем сезоне Загитова стала второй на этапе Гран-при во Франции и третьей — на этапе в Японии, в финале серии фигуристка заняла шестое место.
Чемпионат России пройдет с 26 по 29 декабря в Красноярске. Чемпионат Европы состоится с 20 по 26 января 2020 года в Австрии, чемпионат мира — с 16 по 22 марта 2020 года в Канаде.