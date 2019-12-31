Тутберидзе рассказала, почему не смогла стать тренером своей дочери

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На чемпионате России в Красноярске ученицы Тутберидзе — Анна Щербакова, Алена Косторная и Александра Трусова — заняли весь победный пьедестал.

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«Могу ли я представить, что тренирую свою дочь Диану? Нет, мне не удалось. Это эмоции. Мне кажется, я ругала ее больше, чем других спортсменок, потому что начинала ее воспитывать и тренировать одновременно. Меня это отвлекало. У меня не получается», — сказала Тутберидзе в интервью Первому каналу.

16-летняя Дэвис выступает в танцах на льду в дуэте с россиянином Глебом Смолкиным.

«Сильно ли переживаю за Диану? Ну конечно переживаю. Мы сейчас на расстоянии. Если после тренировки она не отвечает на телефон, на смску, я звоню тренеру, начинаю себя накручивать. Понимаю, что это спорт. Конечно, волнуюсь», — добавила наставница.