Тутберидзе рассказала, почему не смогла стать тренером своей дочери
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Российский тренер Этери Тутберидзе рассказала, почему ей не удалось стать тренером своей дочери Дианы Дэви.
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Российский тренер Этери Тутберидзе рассказала, почему ей не удалось стать тренером своей дочери Дианы Дэви.
На чемпионате России в Красноярске ученицы Тутберидзе — Анна Щербакова, Алена Косторная и Александра Трусова — заняли весь победный пьедестал.
«Могу ли я представить, что тренирую свою дочь Диану? Нет, мне не удалось. Это эмоции. Мне кажется, я ругала ее больше, чем других спортсменок, потому что начинала ее воспитывать и тренировать одновременно. Меня это отвлекало. У меня не получается», — сказала Тутберидзе в интервью Первому каналу.
16-летняя Дэвис выступает в танцах на льду в дуэте с россиянином Глебом Смолкиным.
«Сильно ли переживаю за Диану? Ну конечно переживаю. Мы сейчас на расстоянии. Если после тренировки она не отвечает на телефон, на смску, я звоню тренеру, начинаю себя накручивать. Понимаю, что это спорт. Конечно, волнуюсь», — добавила наставница.