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4 января, источник: Чемпионат.com

Над Загитовой смело пошутили в финале КВН. Теперь юмористам грозят судом

Фанаты фигуристки возмущены дерзостью кавээнщиков. Разве можно сравнивать 17-летнюю чемпионку с собакой?!

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Источник: РИА "Новости"

В середине декабря Алина Загитова в эфире программы «Время» объявила о приостановке выступлений. Через две недели фамилия олимпийской чемпионки вновь прозвучала на Первом канале, но уже в финале КВН.

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Не самая смешная шутка победившей команды из Красноярска вызвала сильное возмущение у поклонников Загитовой. Они предлагают спортсменке подать в суд на юмористов и даже требуют лишить их золотых медалей.

Неужели кавээнщики действительно перешли грань дозволенного? Или фанаты видят оскорбления своего кумира даже там, где их нет?

«Она что, Загитова, чтобы в 17 на пенсию?»

В первом конкурсе финала Высшей лиги КВН, собравшего в «Крокус Сити Холле» шесть тысяч зрителей, команда из Красноярска «Так-то» показала номер, в котором высмеяла раннее завершение карьеры Загитовой. Один из участников вывел на сцену собаку с россыпью наград на груди и объяснил, что она «вообще машина по выигрыванию медалей».

На вопрос «А сколько ей лет?» парень ответил: «Ой, ей 17. Уже на пенсию пора», после чего другой участник команды, хихикая, заметил: «Она что, Загитова, чтобы в 17 на пенсию?».

Зал встретил шутку прохладно, что, впрочем, не помешало сибирякам получить максимальные оценки за конкурс от всех членов жюри, включая Татьяну Навку. При этом реакция олимпийской чемпионки на шутку о приме своего нового ледового шоу осталась за кадром.

Юмористам грозят судом

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Съёмка финала КВН состоялась 14 декабря, через сутки после резонансного интервью с Загитовой в эфире Первого канала. Естественно, к тому моменту номер уже был написан, а шутку про Алину просто вставили в него, чтобы придать выступлению плотности. КВН в последние годы ругают за отсутствие актуальности, так вот 14 декабря 2019 года более актуальной темы, чем решение Загитовой, в России не было. «Так-то» подтвердили репутацию команды, не стесняющейся шутить на злобу дня, хотя в данном случае получилось не слишком смешно.

Фанаты Загитовой восприняли шутку болезненно. Юмористов обвиняют в оскорблении, называют их победу недостойной и даже советуют Алине обратиться в суд. Достаётся от поклонников фигуристки и редакторам, пропустившим шутку в эфир, и Навке, поставившей «Так-то» «пятёрку», и КВН в целом. Разве можно, мол, смеяться над ребёнком, приносившим стране медали?

На самом деле в КВН регулярно шутят и над несовершеннолетними, и над спортсменами. Редкая игра обходится без подколок в адрес внучки ведущего Александра Маслякова — 13-летней Таисии. Вспоминали юмористы и о шведской экоактивистке Грете Тунберг. Команда «Борцы» и вовсе уже несколько лет эксплуатирует образы недалёких спортсменов, но настоящие борцы не обижаются, а напротив смеются над стереотипами и охотно приглашают кавээнщиков на свои мероприятия.

Правильная тема для шуток

Тот факт, что короткая реплика о Загитовой стала самым обсуждаемым моментом игры, длившейся почти 2,5 часа, только подтверждает, что тему красноярцы выбрали правильно. Возможно, ребятам не хватило времени, чтобы докрутить шутку и сделать её по-настоящему смешной. Но сама ситуация, когда спортсменка в 17 лет проигрывает конкуренцию более молодым соперницам, достойна оказаться в центре внимания комиков.

Тем более объявление о приостановке карьеры было сделано с помпой, в эфире федерального телеканала, а значит, смысл шуток будет понятен широкой аудитории.

Алексей Адамов

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