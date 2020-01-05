«Я редко испытываю радость». Этери Тутберидзе — о работе с ТЩК, дочери и космосе в фигурном катании
Интервью самого крутого в мире тренера.
Интервью самого крутого в мире тренера.
В конце декабря в Красноярске прошел чемпионат России. В женском турнире первые три строчки заняли ученицы Этери Тутберидзе Анна Щербакова, Алена Косторная и Александра Трусова. Об их прокатах, подготовке к ЧЕ и ЧМ, а также о своей дочери Тутберидзе рассказала Первому каналу.
Sport24 выделил самое интересное.
Мне бы хотелось, чтобы они все откатались идеально. И посмотреть, что это стоит. А не когда присутствуют ошибки — ты понимаешь, что это не совсем та борьба, которую мы ожидали.
Саша хотела идти на тройной аксель в короткой. Просто мы решили, что он пока не настолько готов. Нельзя было укатиться в
Что сказала Алене после ее проката в короткой? Ничего такого. Кроме того, что в своей короткой программе все свои прыжковые элементы она исполнила идеально.
Идеально ли выступила Аня? Нет, она потеряла порядка 3−4 баллов на флипе —
Думаю, что внутренняя конкуренция им помогает. Бывает, что
То, что они втроем оказались на пьедестале — ну, хорошо. Но на ЧМ с такими прокатами так может не получиться.
Наверное, в подготовке ничего не изменится, мы будем продолжать отрабатывать элементы. И
Это как на горке — вверх и вниз. Ты успеваешь порадоваться и тут же нервничаешь за следующего спортсмена, расстраиваешься. Честно говоря, в душе больше остаются те ошибки, которые не отработали. Сейчас
Если это случится, не к чему будет стремиться? Это ерунда, что не к чему будет стремиться. Откатавшись чисто единожды, ты будешь понимать, что в следующий раз нельзя ошибаться вообще. Это еще больший прессинг на тебя.
Стоп. Не могу сказать, что это
Впереди я вижу работу. Каждый день это
Есть ли конечная цель в подготовке Алены, Ани и Саши? А какая может быть конечная цель? Это как белка в колесе. Нельзя останавливаться, надо крутить эту ерунду.
Не могу сказать, что я прямо справляюсь с тем, что я не только тренер, но и мама. Справляюсь — это когда все получается. Не все удается,
Мне не удалось стать тренером Дианы. Потому что эмоции. Мне кажется, я ругала ее немного больше других спортсменок, потому что я начинала и воспитывать, и тренировать одновременно. Меня это отвлекало.
Сильно ли переживаю за Диану? Конечно. Сейчас мы на расстоянии. Если, например, после тренировки она мне не отвечает на звонки, смс, то я звоню Глебу (Смолкину — партнер Дианы Дэвис), тренеру. Пытаюсь понять, потому что начинаешь себя накручивать. Просто я понимаю, что это спорт. Конечно, я переживаю, волнуюсь.
Я очень строгая как тренер? Это миф. Правда, я не строгая. Скажу честно: наверное, есть жесткость в словах. Я могу словом наказать — это есть, да. Не руками, не надо действием. Но это работает. С девочками. Мальчики немного другие.