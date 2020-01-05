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15:00 (мск), источник: Sport24

«Я редко испытываю радость». Этери Тутберидзе — о работе с ТЩК, дочери и космосе в фигурном катании

Интервью самого крутого в мире тренера.

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Источник: Sport24

В конце декабря в Красноярске прошел чемпионат России. В женском турнире первые три строчки заняли ученицы Этери Тутберидзе Анна Щербакова, Алена Косторная и Александра Трусова. Об их прокатах, подготовке к ЧЕ и ЧМ, а также о своей дочери Тутберидзе рассказала Первому каналу.

Sport24 выделил самое интересное.

Впечатления от прокатов

Мне бы хотелось, чтобы они все откатались идеально. И посмотреть, что это стоит. А не когда присутствуют ошибки — ты понимаешь, что это не совсем та борьба, которую мы ожидали. Где-то Алена отпустила эти самые 2−3 балла. Ну и Саша, по сути, сегодня в борьбе не участвовала.

Саша хотела идти на тройной аксель в короткой. Просто мы решили, что он пока не настолько готов. Нельзя было укатиться в какую-то другую разминку и оттуда пытаться догнать. А в произвольной мы просто убрали четверной сальхов, этот набор она вполне собирает.

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Что сказала Алене после ее проката в короткой? Ничего такого. Кроме того, что в своей короткой программе все свои прыжковые элементы она исполнила идеально.

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Идеально ли выступила Аня? Нет, она потеряла порядка 3−4 баллов на флипе — степ-аут. И последнее вращение можно было сделать немного лучше.

О конкуренции

Думаю, что внутренняя конкуренция им помогает. Бывает, что кто-то выходит не в настроении, но увидев, что другие прыгают, это заряжает их энергией. Внешняя конкуренция (отрыв 3-й Трусовой от 4-й Туктамышевой — 20 баллов)? Четвертое место откаталось неидеально — начнем оттуда.

То, что они втроем оказались на пьедестале — ну, хорошо. Но на ЧМ с такими прокатами так может не получиться.

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О подготовке к ЧЕ и ЧМ

Наверное, в подготовке ничего не изменится, мы будем продолжать отрабатывать элементы. И где-то решать, какие элементы мы оставляем, а что мы добавляем. А то, что они втроем берут пьедестал… Наверное, у них пока что есть какая-то подушка безопасности. То есть это технические элементы, даже при ошибке на которых баллы остаются большими.

Какие испытываете чувства, когда на одном турнире одна ваша ученица выступает хорошо, а другая — не очень?

Это как на горке — вверх и вниз. Ты успеваешь порадоваться и тут же нервничаешь за следующего спортсмена, расстраиваешься. Честно говоря, в душе больше остаются те ошибки, которые не отработали. Сейчас как-то за Сашу обидно, не могу сказать, что я прямо ликую за Аню и Алену. Они просто выполнили свою работу. Могли немного лучше. То есть радость я испытываю редко. Я просто выполняю свою работу. Чтобы я испытала радость, надо, чтобы все втроем откатали чисто.

Если это случится, не к чему будет стремиться? Это ерунда, что не к чему будет стремиться. Откатавшись чисто единожды, ты будешь понимать, что в следующий раз нельзя ошибаться вообще. Это еще больший прессинг на тебя.

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То, что делают Аня, Алена и Саша, — это космос?

Стоп. Не могу сказать, что это какой-то космос, не задирайте. Если мы берем мир, то девочки уже прыгают. И следующие девочки, которые немного младше, тоже уже прыгают. Существует ли какой-то предел? Давайте вместе наблюдать. Посмотрим.

Впереди я вижу работу. Каждый день это какие-то сюрпризы: что-то идет, что-то не идет. Перед произвольной программой у Ани совершенно не задалась тренировка. Саша, наоборот, откаталась на тренировке очень хорошо. Может, это дало ей какой-то излишней уверенности, а Аня была собрана, понимая, что элементы не шли. Здесь расслабляться не получается.

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Есть ли конечная цель в подготовке Алены, Ани и Саши? А какая может быть конечная цель? Это как белка в колесе. Нельзя останавливаться, надо крутить эту ерунду.

О дочери

Не могу сказать, что я прямо справляюсь с тем, что я не только тренер, но и мама. Справляюсь — это когда все получается. Не все удается, где-то хочется своей дочери помочь состояться в жизни. Ну, в общем, как могу, так и справляюсь.

Источник: Sport24

Мне не удалось стать тренером Дианы. Потому что эмоции. Мне кажется, я ругала ее немного больше других спортсменок, потому что я начинала и воспитывать, и тренировать одновременно. Меня это отвлекало.

Сильно ли переживаю за Диану? Конечно. Сейчас мы на расстоянии. Если, например, после тренировки она мне не отвечает на звонки, смс, то я звоню Глебу (Смолкину — партнер Дианы Дэвис), тренеру. Пытаюсь понять, потому что начинаешь себя накручивать. Просто я понимаю, что это спорт. Конечно, я переживаю, волнуюсь.

О своем тренерском подходе

Я очень строгая как тренер? Это миф. Правда, я не строгая. Скажу честно: наверное, есть жесткость в словах. Я могу словом наказать — это есть, да. Не руками, не надо действием. Но это работает. С девочками. Мальчики немного другие.

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