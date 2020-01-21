Тренер ответил журналисту, предложившему Туктамышевой уехать в Канаду

Источник: Спорт РИА Новости

Соответствующий пост Херш опубликовал в своем Twitter, журналист предложил российским фигуристкам и, в частности, Туктамышевой заняться «поиском канадских корней». При этом он переиначил имя спортсменки на французский манер.

По словам Мишина, на данный вопрос стоит ответить самой Туктамышевой. «Я думаю, что как вежливые люди приглашение канадцев мы примем, но как истинная россиянка от предложения принять гражданство она откажется», — заявил тренер.