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09:50 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Тренер ответил журналисту, предложившему Туктамышевой уехать в Канаду

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Тренер фигуристки Елизаветы Туктамышевой Алексей Мишин прокомментировал в беседе с RT предложение американского журналиста Филипа Херша сменить спортивное гражданство его подопечной.

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Источник: Спорт РИА Новости

Соответствующий пост Херш опубликовал в своем Twitter, журналист предложил российским фигуристкам и, в частности, Туктамышевой заняться «поиском канадских корней». При этом он переиначил имя спортсменки на французский манер.

По словам Мишина, на данный вопрос стоит ответить самой Туктамышевой. «Я думаю, что как вежливые люди приглашение канадцев мы примем, но как истинная россиянка от предложения принять гражданство она откажется», — заявил тренер.

На минувшем чемпионате России Туктамышева заняла четвертое место и не смогла пробиться в основной состав сборной на предстоящее первенство Европы.

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