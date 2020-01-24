Тутберидзе, Орсер, Плющенко и противники четверных из Финляндии. Женские соревнования на чемпионате Европы будут жаркими
Кто из трио Тутберидзе победит в Граце — абсолютно непонятно.
Кто из трио Тутберидзе победит в Граце — абсолютно непонятно.
Перед самым стартом женского турнира баланс сил вроде бы очевиден. Анна Щербакова, Алена Косторная и Александра Трусова на внушительном расстоянии ото всех остальных. Ставка на русский подиум в данном виде программы сродни депозиту в банке, который вы можете востребовать уже через пару дней. И все проценты наверняка выплатят. Но все же произошедшее в среду с Кевином Эмозом теперь будет висеть тенью над катком «Штайермаркхалле». Француз был фаворитом мужских соревнований, а закончил выступления досрочно на 26-м месте. Как сказала Тамара Москвина — закидывать шапками никого не надо хотя бы потому, что шапка при нынешней погоде не нужна.
Понятно, что все три наши девушки имеют шансы на успех. Но все же попробуем спроецировать — у кого их больше?
Прежде всего — о заявленном контенте. Да, он очень условен, но позволяет делать хотя бы примерные прикидки. В короткой программе, которая состоится 24 января, Косторная прыгает все то же, что и на чемпионате России: тройной аксель, тройной лутц и тройной флип + тройной тулуп. Щербакова тоже повторяет красноярский контент: двойной аксель, тройной флип, тройной лутц + тройной риттбергер. Как шутят в Сети, все подопечные Тутберидзе сейчас исполняют один прыжок, ее фирменный — флуптц (в названии которого зашифрованы флип, риттбергер, тулуп и лутц).
Разница в базовой стоимости в районе 4 баллов, но в Красноярске после короткой программы между лидерами было 10. Причем Косторная получила запредельные 89,86. Таких цифр в Граце, конечно, не будет — даже для полного грации катания Алены. Поэтому если Щербакова все исполнит — то международный характер соревнований сыграет скорее на нее. Да и разница в компонентах за рубежом между Аленой и Анной поменьше, чем в России.
И если говорить о битве Косторной и Щербаковой за первое место (а
Александра Трусова заявила в короткой контент убийцы — тройной аксель, тройной флип и тройной лутц + тройной риттбергер. Правда, в Красноярске она начинала с двойного акселя, а завершала лутц + тулупом. Тогда был риск не попасть в сборную, и Тутберидзе решила придержать коней. Но когда перед произвольной стало понятно, что Туктамышева позади, и ей придется активировать четверной, Трусова вернулась на свою тропу вундеркинда и попыталась прыгнуть в ответ четыре квада. На этот раз заявлено пять: флип, сальхов, лутц и два тулупа, один из которых в каскаде. Простая арифметика утверждает, что прыгнуть желательно хотя бы четыре. Уже трех может не хватить. При том, что даже по телекартинке видно, как Саша устает ко второй части программы.
И вот здесь очевидная дилемма. Упрощение программы до двух — трех четверных наверняка повысит оценку, но позволит ли догнать конкуренток? На чемпионате Европы Косторной и Щербаковой не поставят по 260, как в Красноярске. Прыгни тогда в произвольной Трусова все четверные — у нее было бы под 250. Словом, рязанка сейчас не настолько далека от двух москвичек, как это выглядит по таблице чемпионата России. С другой стороны, в условиях более низких компонентов у самой одаренной технически фигуристки нет других вариантов, кроме как рисковать.
И
В Австрии «Крикетный клуб Торонто» будет представлять другая российская фигуристка, выступающая за Польшу — Екатерина Куракова. Она реальный претендент на четвертое место, и если наберет за 200 баллов, это можно считать успехом. И плацдармом для будущих битв с группой Тутберидзе через пару лет. Четверные, как и Медведева, она учит — во всяком случае так сказал сам Орсер.
Еще одна претендентка в битве за четвертое место — Екатерина Рябова. Тоже
Еще одна фигуристка, способная набрать под 200 — белоруска. И конечно, тоже бывшая россиянка — Виктория Сафонова. На турнире категории В в Загребе ей покорился результат 192,49. Виктория пару лет назад занималась в «Самбо-70», отделении «Конек Чайковской».
В прошлом году вклиниться в борьбу за медали удалось финке Вивеке Линдфорс, нынешний сезон
Для справки: средний возраст участниц чемпионата — 19,1 года. Самая возрастная — словенка Даша Грм, родившаяся еще в Югославии, самая молодая — Александра Трусова. Причем 15-летних фигуристок всего три — Трусова, Щербакова и Нелли Иоффе из Израиля, которой будет 16 через пять дней. Она — а вы сомневались? — также родилась в России. Спортсменок не старше 16 лет — 11 из 37. Зрелое женское цветет буйным цветом — другое дело, что никто из этих возрастных девушек не знал еще лет 10 назад, что надо было учить четверные, ведь придет группа Тутберидзе.
Главное — чтобы этот чемпионат Европы не внес в нее внутренние распри. Случаи такие бывали, и не раз, ставки растут, а амбиции у всех девушек там явно не серебряные и не бронзовые.