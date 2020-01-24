Тутберидзе, Орсер, Плющенко и противники четверных из Финляндии. Женские соревнования на чемпионате Европы будут жаркими

Источник: Спорт-Экспресс

Перед самым стартом женского турнира баланс сил вроде бы очевиден. Анна Щербакова, Алена Косторная и Александра Трусова на внушительном расстоянии ото всех остальных. Ставка на русский подиум в данном виде программы сродни депозиту в банке, который вы можете востребовать уже через пару дней. И все проценты наверняка выплатят. Но все же произошедшее в среду с Кевином Эмозом теперь будет висеть тенью над катком «Штайермаркхалле». Француз был фаворитом мужских соревнований, а закончил выступления досрочно на 26-м месте. Как сказала Тамара Москвина — закидывать шапками никого не надо хотя бы потому, что шапка при нынешней погоде не нужна.

Понятно, что все три наши девушки имеют шансы на успех. Но все же попробуем спроецировать — у кого их больше?

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B6oQaGnHkFm/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B6oQaGnHkFm/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center; margin-bottom: 24px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 224px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 144px;"></div></div></a><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B6oQaGnHkFm/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Dmitri Kouznetsov (@lublinec)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-12-28T20:10:06+00:00">28 Дек 2019 в 12:10 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Щербакова vs Косторная

Читайте также Алиев: После победы на ЧЕ плакал от счастья

Прежде всего — о заявленном контенте. Да, он очень условен, но позволяет делать хотя бы примерные прикидки. В короткой программе, которая состоится 24 января, Косторная прыгает все то же, что и на чемпионате России: тройной аксель, тройной лутц и тройной флип + тройной тулуп. Щербакова тоже повторяет красноярский контент: двойной аксель, тройной флип, тройной лутц + тройной риттбергер. Как шутят в Сети, все подопечные Тутберидзе сейчас исполняют один прыжок, ее фирменный — флуптц (в названии которого зашифрованы флип, риттбергер, тулуп и лутц).

Разница в базовой стоимости в районе 4 баллов, но в Красноярске после короткой программы между лидерами было 10. Причем Косторная получила запредельные 89,86. Таких цифр в Граце, конечно, не будет — даже для полного грации катания Алены. Поэтому если Щербакова все исполнит — то международный характер соревнований сыграет скорее на нее. Да и разница в компонентах за рубежом между Аленой и Анной поменьше, чем в России.

И если говорить о битве Косторной и Щербаковой за первое место (а все-таки они фаворитки), то в произвольной программе преимущество предположительно будет на стороне Алены. Четверные флип и лутц Щербаковой — очень лакомые куски для судей, которые любят подглядеть неясное ребро или недокрут. У мужчин технические бригады уже не раз перестраховывались и любой след ледовой крошки щепетильно рассматривали. Разница в 50 баллов между российскими медалистками и всеми остальными — просто позор для Европы, поэтому вполне вероятно, что судьи будут стараться ее не допустить всеми доступными средствами.

Трусова — как темная лошадка

Александра Трусова заявила в короткой контент убийцы — тройной аксель, тройной флип и тройной лутц + тройной риттбергер. Правда, в Красноярске она начинала с двойного акселя, а завершала лутц + тулупом. Тогда был риск не попасть в сборную, и Тутберидзе решила придержать коней. Но когда перед произвольной стало понятно, что Туктамышева позади, и ей придется активировать четверной, Трусова вернулась на свою тропу вундеркинда и попыталась прыгнуть в ответ четыре квада. На этот раз заявлено пять: флип, сальхов, лутц и два тулупа, один из которых в каскаде. Простая арифметика утверждает, что прыгнуть желательно хотя бы четыре. Уже трех может не хватить. При том, что даже по телекартинке видно, как Саша устает ко второй части программы.

16 фотографий 16 фотографий 16 фотографий

И вот здесь очевидная дилемма. Упрощение программы до двух — трех четверных наверняка повысит оценку, но позволит ли догнать конкуренток? На чемпионате Европы Косторной и Щербаковой не поставят по 260, как в Красноярске. Прыгни тогда в произвольной Трусова все четверные — у нее было бы под 250. Словом, рязанка сейчас не настолько далека от двух москвичек, как это выглядит по таблице чемпионата России. С другой стороны, в условиях более низких компонентов у самой одаренной технически фигуристки нет других вариантов, кроме как рисковать.

Соперники — тоже русские

И все-таки весьма любопытно посмотреть на соперниц россиянок. Среди них множество интересных персонажей. Главным из которых будет снова подопечная Брайана Орсера. Но не Евгения Медведева. Перед стартом чемпионата канадец дал откровенное интервью «СЭ», если не сказать самонадеянное. В нем он открыто сказал, что «если бы не проблема с коньками, Медведева бы легко отобралась на чемпионат Европы». Именно легко — канадец произнес слово easily. С учетом того, что ее лучший результат сезона 225,76 меньше даже того, что показала Трусова в своем самом неудачном прокате сезона, после которого не смогла сдержать слез.

В Австрии «Крикетный клуб Торонто» будет представлять другая российская фигуристка, выступающая за Польшу — Екатерина Куракова. Она реальный претендент на четвертое место, и если наберет за 200 баллов, это можно считать успехом. И плацдармом для будущих битв с группой Тутберидзе через пару лет. Четверные, как и Медведева, она учит — во всяком случае так сказал сам Орсер.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B5uySr_JKEW/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B5uySr_JKEW/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center; margin-bottom: 24px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 224px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 144px;"></div></div></a><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B5uySr_JKEW/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Екатерина Куракова (@ekaterina_kurakova)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-12-06T12:30:14+00:00">6 Дек 2019 в 4:30 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Еще одна претендентка в битве за четвертое место — Екатерина Рябова. Тоже экс-россиянка, но выступает за Азербайджан и тренируется в Москве, в академии Евгения Плющенко под руководством Александра Волкова. Волков первым работал с Трусовой в «Самбо-70», но потом Саша перешла к Этери Тутберидзе, а сам тренер ушел из «Хрустального». На Гран-при России в ноябре она набрала 187,77.

Еще одна фигуристка, способная набрать под 200 — белоруска. И конечно, тоже бывшая россиянка — Виктория Сафонова. На турнире категории В в Загребе ей покорился результат 192,49. Виктория пару лет назад занималась в «Самбо-70», отделении «Конек Чайковской».

В прошлом году вклиниться в борьбу за медали удалось финке Вивеке Линдфорс, нынешний сезон из-за проблем со спиной она пропускает. Зато есть Эмми Пелтонен и Йенни Сааринен, чьи тренеры не так давно в интервью финским СМИ сказали, что у девочек Тутберидзе «нет будущего». Мол, четверные — это слишком сложно для здоровья, и по слухам на «Хрустальном» применяют запрещенные методы.

Для справки: средний возраст участниц чемпионата — 19,1 года. Самая возрастная — словенка Даша Грм, родившаяся еще в Югославии, самая молодая — Александра Трусова. Причем 15-летних фигуристок всего три — Трусова, Щербакова и Нелли Иоффе из Израиля, которой будет 16 через пять дней. Она — а вы сомневались? — также родилась в России. Спортсменок не старше 16 лет — 11 из 37. Зрелое женское цветет буйным цветом — другое дело, что никто из этих возрастных девушек не знал еще лет 10 назад, что надо было учить четверные, ведь придет группа Тутберидзе.