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07:31 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Тутберидзе, Орсер, Плющенко и противники четверных из Финляндии. Женские соревнования на чемпионате Европы будут жаркими

Кто из трио Тутберидзе победит в Граце — абсолютно непонятно.

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Источник: Спорт-Экспресс

Перед самым стартом женского турнира баланс сил вроде бы очевиден. Анна Щербакова, Алена Косторная и Александра Трусова на внушительном расстоянии ото всех остальных. Ставка на русский подиум в данном виде программы сродни депозиту в банке, который вы можете востребовать уже через пару дней. И все проценты наверняка выплатят. Но все же произошедшее в среду с Кевином Эмозом теперь будет висеть тенью над катком «Штайермаркхалле». Француз был фаворитом мужских соревнований, а закончил выступления досрочно на 26-м месте. Как сказала Тамара Москвина — закидывать шапками никого не надо хотя бы потому, что шапка при нынешней погоде не нужна.

Понятно, что все три наши девушки имеют шансы на успех. Но все же попробуем спроецировать — у кого их больше?

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Щербакова vs Косторная

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Прежде всего — о заявленном контенте. Да, он очень условен, но позволяет делать хотя бы примерные прикидки. В короткой программе, которая состоится 24 января, Косторная прыгает все то же, что и на чемпионате России: тройной аксель, тройной лутц и тройной флип + тройной тулуп. Щербакова тоже повторяет красноярский контент: двойной аксель, тройной флип, тройной лутц + тройной риттбергер. Как шутят в Сети, все подопечные Тутберидзе сейчас исполняют один прыжок, ее фирменный — флуптц (в названии которого зашифрованы флип, риттбергер, тулуп и лутц).

Разница в базовой стоимости в районе 4 баллов, но в Красноярске после короткой программы между лидерами было 10. Причем Косторная получила запредельные 89,86. Таких цифр в Граце, конечно, не будет — даже для полного грации катания Алены. Поэтому если Щербакова все исполнит — то международный характер соревнований сыграет скорее на нее. Да и разница в компонентах за рубежом между Аленой и Анной поменьше, чем в России.

И если говорить о битве Косторной и Щербаковой за первое место (а все-таки они фаворитки), то в произвольной программе преимущество предположительно будет на стороне Алены. Четверные флип и лутц Щербаковой — очень лакомые куски для судей, которые любят подглядеть неясное ребро или недокрут. У мужчин технические бригады уже не раз перестраховывались и любой след ледовой крошки щепетильно рассматривали. Разница в 50 баллов между российскими медалистками и всеми остальными — просто позор для Европы, поэтому вполне вероятно, что судьи будут стараться ее не допустить всеми доступными средствами.

Трусова — как темная лошадка

Александра Трусова заявила в короткой контент убийцы — тройной аксель, тройной флип и тройной лутц + тройной риттбергер. Правда, в Красноярске она начинала с двойного акселя, а завершала лутц + тулупом. Тогда был риск не попасть в сборную, и Тутберидзе решила придержать коней. Но когда перед произвольной стало понятно, что Туктамышева позади, и ей придется активировать четверной, Трусова вернулась на свою тропу вундеркинда и попыталась прыгнуть в ответ четыре квада. На этот раз заявлено пять: флип, сальхов, лутц и два тулупа, один из которых в каскаде. Простая арифметика утверждает, что прыгнуть желательно хотя бы четыре. Уже трех может не хватить. При том, что даже по телекартинке видно, как Саша устает ко второй части программы.

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И вот здесь очевидная дилемма. Упрощение программы до двух — трех четверных наверняка повысит оценку, но позволит ли догнать конкуренток? На чемпионате Европы Косторной и Щербаковой не поставят по 260, как в Красноярске. Прыгни тогда в произвольной Трусова все четверные — у нее было бы под 250. Словом, рязанка сейчас не настолько далека от двух москвичек, как это выглядит по таблице чемпионата России. С другой стороны, в условиях более низких компонентов у самой одаренной технически фигуристки нет других вариантов, кроме как рисковать.

Соперники — тоже русские

И все-таки весьма любопытно посмотреть на соперниц россиянок. Среди них множество интересных персонажей. Главным из которых будет снова подопечная Брайана Орсера. Но не Евгения Медведева. Перед стартом чемпионата канадец дал откровенное интервью «СЭ», если не сказать самонадеянное. В нем он открыто сказал, что «если бы не проблема с коньками, Медведева бы легко отобралась на чемпионат Европы». Именно легко — канадец произнес слово easily. С учетом того, что ее лучший результат сезона 225,76 меньше даже того, что показала Трусова в своем самом неудачном прокате сезона, после которого не смогла сдержать слез.

В Австрии «Крикетный клуб Торонто» будет представлять другая российская фигуристка, выступающая за Польшу — Екатерина Куракова. Она реальный претендент на четвертое место, и если наберет за 200 баллов, это можно считать успехом. И плацдармом для будущих битв с группой Тутберидзе через пару лет. Четверные, как и Медведева, она учит — во всяком случае так сказал сам Орсер.

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Еще одна претендентка в битве за четвертое место — Екатерина Рябова. Тоже экс-россиянка, но выступает за Азербайджан и тренируется в Москве, в академии Евгения Плющенко под руководством Александра Волкова. Волков первым работал с Трусовой в «Самбо-70», но потом Саша перешла к Этери Тутберидзе, а сам тренер ушел из «Хрустального». На Гран-при России в ноябре она набрала 187,77.

Еще одна фигуристка, способная набрать под 200 — белоруска. И конечно, тоже бывшая россиянка — Виктория Сафонова. На турнире категории В в Загребе ей покорился результат 192,49. Виктория пару лет назад занималась в «Самбо-70», отделении «Конек Чайковской».

В прошлом году вклиниться в борьбу за медали удалось финке Вивеке Линдфорс, нынешний сезон из-за проблем со спиной она пропускает. Зато есть Эмми Пелтонен и Йенни Сааринен, чьи тренеры не так давно в интервью финским СМИ сказали, что у девочек Тутберидзе «нет будущего». Мол, четверные — это слишком сложно для здоровья, и по слухам на «Хрустальном» применяют запрещенные методы.

Для справки: средний возраст участниц чемпионата — 19,1 года. Самая возрастная — словенка Даша Грм, родившаяся еще в Югославии, самая молодая — Александра Трусова. Причем 15-летних фигуристок всего три — Трусова, Щербакова и Нелли Иоффе из Израиля, которой будет 16 через пять дней. Она — а вы сомневались? — также родилась в России. Спортсменок не старше 16 лет — 11 из 37. Зрелое женское цветет буйным цветом — другое дело, что никто из этих возрастных девушек не знал еще лет 10 назад, что надо было учить четверные, ведь придет группа Тутберидзе.

Главное — чтобы этот чемпионат Европы не внес в нее внутренние распри. Случаи такие бывали, и не раз, ставки растут, а амбиции у всех девушек там явно не серебряные и не бронзовые.

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