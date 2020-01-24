Даниелян: Серебро чемпионата Европы — пока самый большой успех

«Старался с тем же настроем, что и вчера, кататься в удовольствие, показать работу, которая была проделана после чемпионата России, выглядеть достойно на взрослом уровне. Самое классное было в конце программы, я ушел в отрыв. Я не думал о местах, а думал о чистом катании. Думаю, на данный момент это самый большой успех в карьере. Первый успех на взрослых международных соревнованиях, самый большой успех после юниорского чемпионата мира», — сказал Даниелян журналистам.