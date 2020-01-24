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01:02 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Даниелян: Серебро чемпионата Европы — пока самый большой успех

ГРАЦ (Австрия), 23 янв — РИА Новости, Андрей Симоненко. Российский фигурист Артур Даниелян назвал серебро чемпионата Европы 2020 года своим самым большим успехом на данный момент на взрослом уровне.

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Источник: Спорт РИА Новости

Даниелян, которому в декабре исполнилось 16 лет, в четверг завоевал серебро чемпионата Европы в австрийском Граце, набрав по сумме двух программ 246,74 балла.

«Старался с тем же настроем, что и вчера, кататься в удовольствие, показать работу, которая была проделана после чемпионата России, выглядеть достойно на взрослом уровне. Самое классное было в конце программы, я ушел в отрыв. Я не думал о местах, а думал о чистом катании. Думаю, на данный момент это самый большой успех в карьере. Первый успех на взрослых международных соревнованиях, самый большой успех после юниорского чемпионата мира», — сказал Даниелян журналистам.

«Буду работать дальше, чтобы быть готовым ко всему. Работаю над всеми четверными, кроме флипа но, чтобы выезжал 7 из 10 такого нет», — добавил фигурист.

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