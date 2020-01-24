Алиев: После победы на ЧЕ плакал от счастья
ГРАЦ (Австрия), 24 янв — РИА Новости, Андрей Симоненко. Российский фигурист Дмитрий Алиев заявил, что слезы после победного проката на чемпионате Европы 2020 года были вызваны счастьем.
ГРАЦ (Австрия), 24 янв — РИА Новости, Андрей Симоненко. Российский фигурист Дмитрий Алиев заявил, что слезы после победного проката на чемпионате Европы 2020 года были вызваны счастьем.
«Я плакал от счастья, безумно счастлив. Это радость. Для меня это великий день, победа над собой, самый счастливый день в карьере. Верю в себя благодаря таким стартам и таким выступлениям, верю в то, как я отношусь к спорту и фигурному катанию. Это окрыляет», — сказал Алиев журналистам.
Чемпионат Европы проходит