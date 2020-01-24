Текущие события
Футбол. Зарубежный
23.01
Вулверхэмптон Уондерерс
Ливерпуль
12
Хоккей. КХЛ
23.01
Ак Барс
Салават Юлаев
Б
32
Хоккей. КХЛ
23.01
Авангард
Сочи
52
Хоккей. КХЛ
23.01
ХК Динамо
Витязь
31
Хоккей. КХЛ
23.01
СКА
Барыс
74
Хоккей. КХЛ
23.01
Спартак
Северсталь
30
Хоккей. КХЛ
23.01
Йокерит
Адмирал
ОТ
43
Хоккей. КХЛ
23.01
Локомотив
ЦСКА
03
Хоккей. КХЛ
23.01
Автомобилист
Трактор
41
Все события
Фоторепортажи
21Как в Москве встретили молодежную сборную России
11Сборная России стала серебряным призером МЧМ
01:01 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Алиев: После победы на ЧЕ плакал от счастья

ГРАЦ (Австрия), 24 янв — РИА Новости, Андрей Симоненко. Российский фигурист Дмитрий Алиев заявил, что слезы после победного проката на чемпионате Европы 2020 года были вызваны счастьем.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

«Я плакал от счастья, безумно счастлив. Это радость. Для меня это великий день, победа над собой, самый счастливый день в карьере. Верю в себя благодаря таким стартам и таким выступлениям, верю в то, как я отношусь к спорту и фигурному катанию. Это окрыляет», — сказал Алиев журналистам.

Чемпионат Европы проходит 22—25 января в австрийском Граце. По итогам обеих программ Алиев набрал 272,89 балла и впервые выиграл золото турнира.

 Первозданная финская красота: на льду в Граце выступит ангел
Ван Дамм и Волочкова отдыхают: удивительные шпагаты Анастасии Назаренко
Идем на антирекорд. У России 21 гонка без медалей
Названо условие перехода форврада ЦСКА в «Челси»
Фигуристы Синицина и Кацалапов идут вторыми на чемпионате Европы
ЦСКА одержал четвертую победу подряд в баскетбольной Евролиге
СКА гарантировал себе участие в плей-офф КХЛ
Бьет соперниц о столы: хулиганка из мира рестлинга (фото)
Черчесов прокомментировал ситуацию с арендой Кокорина в «Сочи»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь