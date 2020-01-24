Алиев: После победы на ЧЕ плакал от счастья

«Я плакал от счастья, безумно счастлив. Это радость. Для меня это великий день, победа над собой, самый счастливый день в карьере. Верю в себя благодаря таким стартам и таким выступлениям, верю в то, как я отношусь к спорту и фигурному катанию. Это окрыляет», — сказал Алиев журналистам.