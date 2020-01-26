«Разброс в башке»: Тарасова объяснила ошибки Трусовой

По ходу проката Трусова допустила два падения с четверных прыжков, судьи оценили ее выступление в 150,39 балла. Общая сумма 15-летней россиянка по итогам двух программ составила 225,34 балла.
«Просто она очень много всего учит и пока не остановилась на каких-то прыжках. За тулуп ее не переживаешь, а вот что касается других четверных прыжков… Мне кажется, у нее какой-то разброс в башке. Если ты заявил прыжки, ты к ним готовишься, крутишь их в голове. Но я ее просто обожаю. Красавица, умница с самым сильным в мире толчком на прыжок!» — сказала Тарасова в эфире Первого канала.
Текущий сезон стал для Трусовой первым на взрослом уровне. Фигуристка завоевала бронзовые медали Финала Гран-при и чемпионата России.