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00:42 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Разброс в башке»: Тарасова объяснила ошибки Трусовой

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала прокат российской фигуристки Александры Трусовой в произвольной программе чемпионата Европы в австрийском Граце.

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Источник: РИА "Новости"

По ходу проката Трусова допустила два падения с четверных прыжков, судьи оценили ее выступление в 150,39 балла. Общая сумма 15-летней россиянка по итогам двух программ составила 225,34 балла.

«Просто она очень много всего учит и пока не остановилась на каких-то прыжках. За тулуп ее не переживаешь, а вот что касается других четверных прыжков… Мне кажется, у нее какой-то разброс в башке. Если ты заявил прыжки, ты к ним готовишься, крутишь их в голове. Но я ее просто обожаю. Красавица, умница с самым сильным в мире толчком на прыжок!» — сказала Тарасова в эфире Первого канала.

Текущий сезон стал для Трусовой первым на взрослом уровне. Фигуристка завоевала бронзовые медали Финала Гран-при и чемпионата России.

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