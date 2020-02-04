Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Монако
Анже
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Лилль
Ренн
10
Футбол. Зарубежный
23:05
Нант
ПСЖ
Хоккей. НХЛ
5.02
Бостон Брюинз
Ванкувер Кэнакс
Хоккей. НХЛ
5.02
Баффало Сэйбрз
Колорадо Эвеланш
Хоккей. НХЛ
5.02
Тампа-Бэй Лайтнинг
Вегас Голден Найтс
Хоккей. НХЛ
5.02
Нью-Джерси Дэвилз
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
5.02
Нью-Йорк Айлендерс
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
5.02
Вашингтон Кэпиталз
Лос-Анджелес Кингз
Хоккей. НХЛ
5.02
Коламбус Блю Джэкетс
Флорида Пантерз
Хоккей. НХЛ
5.02
Оттава Сенаторз
Анахайм Дакс
Хоккей. НХЛ
5.02
Сент-Луис Блюз
Каролина Харрикейнз
Хоккей. НХЛ
5.02
Миннесота Уайлд
Чикаго Блэкхокс
Хоккей. НХЛ
5.02
Виннипег Джетс
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. НХЛ
5.02
Калгари Флэймз
Сан-Хосе Шаркс
Хоккей. НХЛ
5.02
Аризона Койотс
Эдмонтон Ойлерз
Все события
Фоторепортажи
10Клуб «Канзас-Сити Чифс» выиграл Супербоул
8Косторная выиграла ЧЕ по фигурному катанию
16:52 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Медведева рассказала правду о пристрастии фигуристов к алкоголю

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Двукратная чемпионка мира и двукратный серебряный призер Олимпийских игр Евгения Медведева в прямом эфире Instagram ответила на вопросы о чрезмерном употреблении алкоголя профессиональными фигуристами.

Наверх
13
фотографий
13
фотографий
13
фотографий

Российская спортсменка сообщила, что в связи с выходом сериала «Spinning out» («Цепляясь за лед») от Netflix ей поступают вопросы, действительно ли фигуристы могут позволить себе употреблять алкогольные напитки.

«Мне напрямую задавали вопрос: “Евгения, ты действительно так много пьешь?” Видимо, люди так сопоставляют, ведь героиня там идет к мечте — Олимпийским играм. А я участвовала в Олимпийских играх. И при этом героиня приходила чуть ли не каждый вечер в бар и выпивала очень-очень много алкоголя. Это неправильно, это неправда. Фигуристы себе такого не позволяют. Не думаю, что вообще кто-то из мира спорта высоких достижений себе позволяет настолько расслабиться», — сказала Медведева.

22
фотографии
22
фотографии
22
фотографии
Евгения Медведева: нежная красавица за пределами льда

«Если ты идешь к каким-то соревнованиям очень высокого уровня, готовишься к ним, это значит, что считаешь каждую калорию, вымеряешь каждый кусочек, чтобы в себя положить полезное и легче кататься, улучшить свой результат. Это, в принципе, все, о чем думают фигуристы и другие спортсмены. Нам даже в голову не приходит что-либо разрушающее, ведь мы настолько много трудимся ежедневно», — пояснила Медведева.

Она добавила, что не поддерживает показ таких сцен на большом экране. «Меня это немного расстроило и в какой-то степени обидело. Я не хочу, чтобы люди думали про фигуристов такие вещи. Я понимала, что вопросы идут не с хорошей интонацией. Пожалуйста, не верьте интернету и тому, что показывают по телевизору. Реальность абсолютно другая. Мы все — люди, которые горбатятся каждый день и не будут руинить весь наработанный материал такими действиями», — заключила российская фигуристка.

В текущем сезоне Медведева не смогла попасть в Финал Гран-при, а с декабрьского чемпионата России она снялась после короткой программы из-за поломки конька. Таким образом, фигуристка не смогла отобраться на чемпионаты Европы и мира.

Читайте также
 В инстаграмме этой красотки-серфингистки есть, на что посмотреть
Королева фитнеса и обладательница лучшей пятой точки в России
От «Локомотива» до «Марселя»: где продолжит карьеру Кокорин
Федун считает, что деньги волнуют только два клуба РПЛ
Золото и евровесна для «Локо». Что стоит за словами главы клуба
CAS рассмотрит дела Зайцевой, Романовой и Вилухиной в марте
К хоккею будущего. Сборная России представлена перед Евротуром
Смолов назвал главную проблему российских футболистов
БК ЦСКА проиграл лидеру регулярного чемпионата Евролиги
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь