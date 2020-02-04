Медведева рассказала правду о пристрастии фигуристов к алкоголю

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Российская спортсменка сообщила, что в связи с выходом сериала «Spinning out» («Цепляясь за лед») от Netflix ей поступают вопросы, действительно ли фигуристы могут позволить себе употреблять алкогольные напитки.

«Мне напрямую задавали вопрос: “Евгения, ты действительно так много пьешь?” Видимо, люди так сопоставляют, ведь героиня там идет к мечте — Олимпийским играм. А я участвовала в Олимпийских играх. И при этом героиня приходила чуть ли не каждый вечер в бар и выпивала очень-очень много алкоголя. Это неправильно, это неправда. Фигуристы себе такого не позволяют. Не думаю, что вообще кто-то из мира спорта высоких достижений себе позволяет настолько расслабиться», — сказала Медведева.

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«Если ты идешь к каким-то соревнованиям очень высокого уровня, готовишься к ним, это значит, что считаешь каждую калорию, вымеряешь каждый кусочек, чтобы в себя положить полезное и легче кататься, улучшить свой результат. Это, в принципе, все, о чем думают фигуристы и другие спортсмены. Нам даже в голову не приходит что-либо разрушающее, ведь мы настолько много трудимся ежедневно», — пояснила Медведева.

Она добавила, что не поддерживает показ таких сцен на большом экране. «Меня это немного расстроило и в какой-то степени обидело. Я не хочу, чтобы люди думали про фигуристов такие вещи. Я понимала, что вопросы идут не с хорошей интонацией. Пожалуйста, не верьте интернету и тому, что показывают по телевизору. Реальность абсолютно другая. Мы все — люди, которые горбатятся каждый день и не будут руинить весь наработанный материал такими действиями», — заключила российская фигуристка.