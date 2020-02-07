Фигуристка Валиева победила на первенстве России среди юниоров
ТАСС, 7 февраля. Камила Валиева завоевала золотую медаль первенства России среди юниоров по фигурному катанию. Соревнования проходят в Саранске.
ТАСС, 7 февраля. Камила Валиева завоевала золотую медаль первенства России среди юниоров по фигурному катанию. Соревнования проходят в Саранске.
Валиева получила в сумме за два проката 238,18 балла. Второе место заняла Софья Акатьева (218,44), бронзовая медаль досталась Софье Самоделкиной (207,50).
Валиевой 13 лет. Она стала двукратной победительницей турнира. Также на ее счету победа в финале юниорского