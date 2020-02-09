Кто вошел в юниорскую сборную и будет надеждой России в Пекине-2022. Среди них — ученики Тутберидзе
Итоги юниорского первенства России, где разыграны 12 путевок на чемпионат мира в Таллинне.
Итоги юниорского первенства России, где разыграны 12 путевок на чемпионат мира в Таллинне.
Ориентировочный состав сборной на ЮЧМ-2020
Девушки. Камила Валиева, Дарья Усачева, Майя Хромых.
Юноши. Даниил Самсонов, Петр Гуменник, Андрей Мозалев.
Пары. Аполлинария Панфилова / Дмитрий Рылов, Ксения Ахантьева / Валерий Колесов, Юлия Артемьева / Михаил Назарычев.
Танцы. Елизавета Шанаева / Девид Нарижный, Арина Ушакова / Максим Некрасов, Диана Дэвис / Глеб Смолкин.
В Саранске завершился турнир, который с каждым годом приближается к статусу
Все три фигуристки поедут в Таллинн из «Хрустального». Камила Валиева выиграла в одну калитку, Дарья Усачева стала третьей, Майя Хромых, которая выступала впервые после травмы с осени 2019 года — пятая. Софья Акатьева и Софья Самоделкина, которые вклинились между ними, не могут ехать на турнир по возрасту.
Ксения Синицына, которая одна из немногих может соперничать с Валиевой в катании и скольжении, провалила короткую программу, хотя была одной из претенденток на медали. Вместе с Анной Фроловой они заняли седьмое и восьмое место в 4−5 баллах от сборной. Даже на взрослом чемпионате России две юниорки были выше — но там было лишь три представительницы «Самбо-70», а здесь пять только от Тутберидзе.
Синицына уничтожила свой шанс падением в короткой программе, у Фроловой в принципе не очень сложная программа, в Саранске она не выстрелила. Переход в ЦСКА посреди сезона от Светланы Пановой оказался спорным решением. Примечательно, что на табло во время проката Анны наставником все равно значилась Панова.
Из важных итогов юниорского чемпионата стоит выделить небывалые оценки за компоненты всем ученицам Тутберидзе — 12-летняя Акатьева обогнала 15-летнюю призерку финала «Гран-при» Синицыну, да и оценки по GOE были щедрыми. Самоделкина предположила, что дело в надвигающемся чемпионате мира, но кажется, это сопутствующая причина.
Еще одна деталь, которая о многом говорит для будущего российского фигурного катания — полное отсутствие питерской школы на чемпионате (15-е и 17-е места), но достойное выступление регионов. Алина Горбачева из Тверской области 12-я и вполне могла быть повыше, будь за ее спиной авторитетный тренер, Елизавета Осокина из Татарстана — 10-я, но она уже тренируется у Елены Буяновой и даже делала четверной тулуп. В общем, совсем регионы еще не опустели, хотя вытягивают оттуда фигуристов с мощностью соковыжималки.
Основные соперницы россиянок в Таллинне — разумеется, Алиса Лью, и теперь еще и кореянка Ён Ю, которая отточила свой тройной аксель и уже выиграла в январе юношескую Олимпиаду.
У мужчин, уже третий раз подряд, также выиграл ученик Тутберидзе. На этот раз Самсонов «привез» Гуменнику не 13, а всего 3 балла, и Петр был в шаге от победы — но ошибка на четверном сальхове стоила слишком дорого. Впрочем, и здесь не обошлось без необычных судейских оценок. Так, ошибку Самсонова на сальхове один из судей оценил в +2, а один в -2. Остальные уложились между двумя этими значениями. У Гуменника тоже был приличный разброс, от -1 до -5, хотя падения на прыжке не было.
Так или иначе, но Гуменник после турнира был все равно доволен, сказал, что прогрессирует, и посетовал на травму, которая помешала вставить четверные лутц и тулуп. Доволен — это самое главное. В конце концов, розыгрыш главного титула впереди, и в Таллинне Петру все карты в руки.
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Спорные результаты получились и в танцах. Первая тройка уместилась в один балл, и решение об объявлении победителя было чисто субъективным. Но, пожалуй, еще более субъективным было определение бронзового призера и третьего номера сборной. Им в итоге стала пара Диана Дэвис/Глеб Смолкин. Дочь Тутберидзе и сын известного актера прибавили 20 (!) баллов по сравнению с лучшим результатом в серии
Правда, ее партнер в
На мировом уровне у наших достаточно сильных соперников — грузины Казакова/Ревия (Казакова — экс-россиянка) и американцы Нгуен/Колесник. Вряд ли в случае с танцами речь идет о борьбе с прицелом на Пекин-2022, но она будет плотной. Что касается остальных видов — вполне возможно, в Саранске разбирались между собой будущие призеры этой Олимпиады.