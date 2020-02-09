Кто вошел в юниорскую сборную и будет надеждой России в Пекине-2022. Среди них — ученики Тутберидзе

Источник: Спорт-Экспресс

Ориентировочный состав сборной на ЮЧМ-2020

Девушки. Камила Валиева, Дарья Усачева, Майя Хромых.

Юноши. Даниил Самсонов, Петр Гуменник, Андрей Мозалев.

Пары. Аполлинария Панфилова / Дмитрий Рылов, Ксения Ахантьева / Валерий Колесов, Юлия Артемьева / Михаил Назарычев.

Танцы. Елизавета Шанаева / Девид Нарижный, Арина Ушакова / Максим Некрасов, Диана Дэвис / Глеб Смолкин.

В Саранске завершился турнир, который с каждым годом приближается к статусу топ-события в мире фигурного катания. Официально состав на чемпионат мира по итогам трех дней соревнований не объявлен, но спрогнозировать его можно почти на 100 процентов.

Девушки

Все три фигуристки поедут в Таллинн из «Хрустального». Камила Валиева выиграла в одну калитку, Дарья Усачева стала третьей, Майя Хромых, которая выступала впервые после травмы с осени 2019 года — пятая. Софья Акатьева и Софья Самоделкина, которые вклинились между ними, не могут ехать на турнир по возрасту.

Ксения Синицына, которая одна из немногих может соперничать с Валиевой в катании и скольжении, провалила короткую программу, хотя была одной из претенденток на медали. Вместе с Анной Фроловой они заняли седьмое и восьмое место в 4−5 баллах от сборной. Даже на взрослом чемпионате России две юниорки были выше — но там было лишь три представительницы «Самбо-70», а здесь пять только от Тутберидзе.

Синицына уничтожила свой шанс падением в короткой программе, у Фроловой в принципе не очень сложная программа, в Саранске она не выстрелила. Переход в ЦСКА посреди сезона от Светланы Пановой оказался спорным решением. Примечательно, что на табло во время проката Анны наставником все равно значилась Панова.

Из важных итогов юниорского чемпионата стоит выделить небывалые оценки за компоненты всем ученицам Тутберидзе — 12-летняя Акатьева обогнала 15-летнюю призерку финала «Гран-при» Синицыну, да и оценки по GOE были щедрыми. Самоделкина предположила, что дело в надвигающемся чемпионате мира, но кажется, это сопутствующая причина.

Еще одна деталь, которая о многом говорит для будущего российского фигурного катания — полное отсутствие питерской школы на чемпионате (15-е и 17-е места), но достойное выступление регионов. Алина Горбачева из Тверской области 12-я и вполне могла быть повыше, будь за ее спиной авторитетный тренер, Елизавета Осокина из Татарстана — 10-я, но она уже тренируется у Елены Буяновой и даже делала четверной тулуп. В общем, совсем регионы еще не опустели, хотя вытягивают оттуда фигуристов с мощностью соковыжималки.

Основные соперницы россиянок в Таллинне — разумеется, Алиса Лью, и теперь еще и кореянка Ён Ю, которая отточила свой тройной аксель и уже выиграла в январе юношескую Олимпиаду.

Юноши

У мужчин, уже третий раз подряд, также выиграл ученик Тутберидзе. На этот раз Самсонов «привез» Гуменнику не 13, а всего 3 балла, и Петр был в шаге от победы — но ошибка на четверном сальхове стоила слишком дорого. Впрочем, и здесь не обошлось без необычных судейских оценок. Так, ошибку Самсонова на сальхове один из судей оценил в +2, а один в -2. Остальные уложились между двумя этими значениями. У Гуменника тоже был приличный разброс, от -1 до -5, хотя падения на прыжке не было.

Так или иначе, но Гуменник после турнира был все равно доволен, сказал, что прогрессирует, и посетовал на травму, которая помешала вставить четверные лутц и тулуп. Доволен — это самое главное. В конце концов, розыгрыш главного титула впереди, и в Таллинне Петру все карты в руки.

По-настоящему зажег Андрей Мозалев, исполнивший что-то типа камбэка Артура Даниеляна на чемпионате России. Тот поднялся с 14-го на 2-е место по ходу произвольной программы, а подопечный Кирилла Давыденко — с 13-го на 3-е. Заслуженная поездка на чемпионат мира, а ведь туда могла отправиться подрастающая звезда Алексея Мишина Евгений Семененко.

Главными соперниками в Эстонии для наших станут японцы: Шун Сато выиграл финал Гран-при, Юма Кагияма был четвертым, технически одаренный Даниэль Грассль также в игре. Североамериканцы несколько поодаль — канадец Стивен Гоголев и вовсе пропустил национальный чемпионат Канады, американцы пока технически нашим и азиатам уступают.

Пары

Первенство России ожидаемо и без вариантов выиграли пермяки Аполиннария Панфилова/Дмитрий Рылов, как и финал Гран-при и юношескую Олимпиаду, но ожидания от этой пары несколько тревожные. Ребята так и не запрыгали тройные, обойдясь двойным сальховом. Безусловно, парные элементы, подкруты и поддержки у дуэта на мировом уровне, но во взрослом катании у главной российской юниорской пары без тройных будущего нет.

Причиной называют травму спины у партнерши, из-за которой тройные просто опасны для ее здоровья. Аполлинария остается миниатюрной фигуристкой, удивительно, как ей удается сохранять такую тонкость, но может быть, для прыжков костям пора обрасти мясом.

Схватка за сборную среди пар выдалась более напряжённой, чем за золото: серебряные призеры финала Гран-при и юношеской Олимпиады Мухаметзянова/Миронов остались вне подиума из-за обидного падения партнерши. Впрочем, падение было и у второй пермской пары Артемьева/Назарычев, но они удержалась в тройке. Серебро у питерцев Ахантьевой и Колесова, и с большой вероятностью россияне и разыграют золото в Таллинне.

Танцы

Спорные результаты получились и в танцах. Первая тройка уместилась в один балл, и решение об объявлении победителя было чисто субъективным. Но, пожалуй, еще более субъективным было определение бронзового призера и третьего номера сборной. Им в итоге стала пара Диана Дэвис/Глеб Смолкин. Дочь Тутберидзе и сын известного актера прибавили 20 (!) баллов по сравнению с лучшим результатом в серии Гран-при. Согласитесь, явление для танцев нечастое. К ребятам претензий нет, они просто делают свою работу. А вот у Елизаветы Худайбердиевой и Андрея Филатова, которые остались четвертыми, они быть могут, и Лиза даже косвенно озвучила их в Instagram.

Правда, ее партнер в ритм-танце умудрился упасть на твиззлах, что в танцах происходит крайне нечасто, но не факт, что устойчивость ног Андрея изменила бы результат.