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21:28 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Столбова: Завершение карьеры не связано с конкуренцией в сборной

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ксения Столбова заявила, что решение завершить карьеру не связано с конкуренцией в сборной России, подчеркнув, что с «легким сердцем» закрывает эту страницу на своем жизненном пути.

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В среду Федерация фигурного катания на коньках России объявила, что олимпийская чемпионка-2014 в командных соревнованиях и серебряный призер Игр в Сочи в парном катании (в паре с Федором Климовым) Столбова завершила спортивную карьеру.

«Случаются в жизни обстоятельства, которые сильнее твоих желаний и возможностей. Вопреки слухам, мое решение оставить спорт никаким образом не связано с конкуренцией в сборной. Напротив, я считаю, что новые чемпионы и новые имена — это залог того, что наше парное катание находится в надежных руках. И тем более мой уход не имеет отношения к скандалам вокруг национального спорта», — написала 28-летняя Столбова на своей странице в Instagram.

Пара Столбова/Климов распалась вскоре после того, как Международный олимпийский комитет не разрешил партнерше выступать на Олимпийских играх-2018. В текущем сезоне Столбова выступала в паре с Андреем Новоселовым.

«Часто спрашивают, зачем я вернулась два года назад. Знаете, я нисколько не жалею об этом! Наоборот, я счастлива, что у меня был этот опыт, что я прошла такой путь, стала работать иначе и кататься по-новому, встретила такое количество интересных людей, ощутила теплую поддержку и участие в моей судьбе, — отметила Столбова. — Сегодня я на пороге новой жизни, но закрываю прошлую страницу с легким сердцем и чувством гордости — я сделала все, что могла».

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