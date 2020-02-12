Столбова: Завершение карьеры не связано с конкуренцией в сборной

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В среду Федерация фигурного катания на коньках России объявила, что олимпийская чемпионка-2014 в командных соревнованиях и серебряный призер Игр в Сочи в парном катании (в паре с Федором Климовым) Столбова завершила спортивную карьеру.

«Случаются в жизни обстоятельства, которые сильнее твоих желаний и возможностей. Вопреки слухам, мое решение оставить спорт никаким образом не связано с конкуренцией в сборной. Напротив, я считаю, что новые чемпионы и новые имена — это залог того, что наше парное катание находится в надежных руках. И тем более мой уход не имеет отношения к скандалам вокруг национального спорта», — написала 28-летняя Столбова на своей странице в Instagram.

Пара Столбова/Климов распалась вскоре после того, как Международный олимпийский комитет не разрешил партнерше выступать на Олимпийских играх-2018. В текущем сезоне Столбова выступала в паре с Андреем Новоселовым.