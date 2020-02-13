Французский фигурист ответил отказавшемуся считать его мужиком Костомарову

Источник: AP 2020

Сизерон посмеялся над замечаниями Костомарова и пообещал внимательнее изучить их. «Если Роман не видит во мне мужчины, наверное, это его проблема, а не моя — разве не так? Как вариант, можем прислать ему в подарок очки», — заявил француз.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--14cd3d735343b93392c2" data-vnd="14cd3d735343b93392c2" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=14cd3d735343b93392c2" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

В октябре прошлого года Костомаров раскритиковал катание Сизерона в интервью «Спорт-Экспрессу». «Это “голубое” катание, которое я не приветствую. Сизерон все-таки партнер и должен быть мужиком. А он непонятно — то ли партнерша, то ли партнер», — сказал он тогда.

Сизерон и Пападакис — серебряные призеры Олимпийских игр 2018 года, четырехкратные чемпионы мира (2015, 2016, 2018, 2019) и пятикратные чемпионы Европы (2015—2019). В этом сезоне на первенстве континента они уступили первое место российской паре Виктории Синициной и Никите Кацалапову.

Костомаров выступал в танцах на льду в паре с Татьяной Навкой. Вместе они стали олимпийскими чемпионами 2006 года, двукратными чемпионами мира и трехкратными чемпионами Европы.