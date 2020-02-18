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18 февраля, источник: Спорт-Экспресс

Аделина Сотникова рассказала про свою операцию

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова через Instagram сообщила, что операция прошла успешно, а также поблагодарила всех за беспокойство.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее спортсменка была госпитализирована. Сообщалось, что у нее остеохандроз. 23-летняя фигуристка была замечена в клинике сидящей в шейном воротнике.

— Уважаемые мои и любимые болельщики, большое спасибо за ваше искреннее беспокойство за мое здоровье. Со мной уже все хорошо. Операция прошла успешно и я в надежных руках. Немного переработала. Впереди еще реабилитация, но я справлюсь и надеюсь, совсем скоро мы увидимся с вами, — написала Сотникова.

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