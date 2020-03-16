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14:27 (мск), источник: ТАСС

Источник: Шоу фигуристов Этери Тутберидзе перенесено во всех городах из-за коронавируса

МОСКВА, 16 марта. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Шоу фигуристов группы тренера Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» не состоится в запланированные даты из-за ограничительных мер по профилактике распространения коронавируса. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к ситуации.

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Мероприятие должно было состояться в Казани (31 марта), Перми (3 апреля), Санкт-Петербурге (8 апреля), Краснодаре (25 апреля) и Сочи (26 апреля). В Санкт-Петербурге, Татарстане и Краснодарском крае в настоящее время действуют ограничения на проведение массовых мероприятий из-за пандемии коронавируса.

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Собеседник агентства уточнил, что новые даты проведения шоу пока не определены.

Тутберидзе впервые представила свое шоу в прошлом году в Краснодаре. В нынешнем сезоне в нем должны были выступить Алина Загитова, Алена Косторная, Анна Щербакова, Александра Трусова, Камила Валиева, Даниил Самсонов и другие.

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