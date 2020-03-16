Источник: Шоу фигуристов Этери Тутберидзе перенесено во всех городах из-за коронавируса

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Мероприятие должно было состояться в Казани (31 марта), Перми (3 апреля), Санкт-Петербурге (8 апреля), Краснодаре (25 апреля) и Сочи (26 апреля). В Санкт-Петербурге, Татарстане и Краснодарском крае в настоящее время действуют ограничения на проведение массовых мероприятий из-за пандемии коронавируса.

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Собеседник агентства уточнил, что новые даты проведения шоу пока не определены.