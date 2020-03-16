Источник: Шоу фигуристов Этери Тутберидзе перенесено во всех городах из-за коронавируса
МОСКВА, 16 марта. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Шоу фигуристов группы тренера Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» не состоится в запланированные даты
МОСКВА, 16 марта. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Шоу фигуристов группы тренера Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» не состоится в запланированные даты
Мероприятие должно было состояться в Казани (31 марта), Перми (3 апреля),
Собеседник агентства уточнил, что новые даты проведения шоу пока не определены.
Тутберидзе впервые представила свое шоу в прошлом году в Краснодаре. В нынешнем сезоне в нем должны были выступить Алина Загитова, Алена Косторная, Анна Щербакова, Александра Трусова, Камила Валиева, Даниил Самсонов и другие.