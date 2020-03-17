Канадский комментатор восхитился работой команды Тутберидзе
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Канадский комментатор Тед Бартон, специализирующийся на фигурном катании, поделился мнением о работе российского тренера Этери Тутберидзе и ее команды.
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Канадский комментатор Тед Бартон, специализирующийся на фигурном катании, поделился мнением о работе российского тренера Этери Тутберидзе и ее команды.
По словам Бартона, все члены команды Тутберидзе, включая самих фигуристов, демонстрируют высочайший уровень профессионализма.
«Работа, которую проделывают Этери Тутберидзе, Сергей Дудаков и Даниил Глейхенгауз, а также их тренерский штаб, просто невообразима. Можно иметь одного хорошего спортсмена, двух, но у них все атлеты показывают невероятный уровень. Я имею в виду не четверные прыжки (они хороши), не тройные аксели (это отлично), не прекрасные прыжки и вращения. Программы сами по себе замечательны, нравятся ли они вам или нет, но детали, навыки катания, интерпретация, которой их учат в таком юном возрасте — это поразительно!», — поделился мнением специалист в интервью Sport24.
Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова, занимающиеся в группе Тутберидзе, заняли весь пьедестал почета на минувших чемпионатах России и Европы, а также на Финале