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14:53 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Канадский комментатор восхитился работой команды Тутберидзе

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Канадский комментатор Тед Бартон, специализирующийся на фигурном катании, поделился мнением о работе российского тренера Этери Тутберидзе и ее команды.

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Источник: Спорт РИА Новости

По словам Бартона, все члены команды Тутберидзе, включая самих фигуристов, демонстрируют высочайший уровень профессионализма.

«Работа, которую проделывают Этери Тутберидзе, Сергей Дудаков и Даниил Глейхенгауз, а также их тренерский штаб, просто невообразима. Можно иметь одного хорошего спортсмена, двух, но у них все атлеты показывают невероятный уровень. Я имею в виду не четверные прыжки (они хороши), не тройные аксели (это отлично), не прекрасные прыжки и вращения. Программы сами по себе замечательны, нравятся ли они вам или нет, но детали, навыки катания, интерпретация, которой их учат в таком юном возрасте — это поразительно!», — поделился мнением специалист в интервью Sport24.

Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова, занимающиеся в группе Тутберидзе, заняли весь пьедестал почета на минувших чемпионатах России и Европы, а также на Финале Гран-при.

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