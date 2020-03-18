Текущие события
Футбол. Первый дивизион
15.03
Текстильщик
Торпедо М
00
Футбол. Первый дивизион
15.03
Факел
Луч
10
Футбол. Первый дивизион
15.03
Балтика
Армавир
20
Футбол. Премьер-лига
15.03
Ростов
Локомотив
13
Футбол. Премьер-лига
16.03
Тамбов
Крылья Советов
30
Хоккей. КХЛ
19.03
Барыс
Сибирь
Все события
Фоторепортажи
20«Спартак» начал високосный год с победы над «Динамо»
23Ответ ЦСКА и победа «Спартака»: эмоции дерби в кадрах
12:46 (мск), источник: Чемпионат.com

Ледовое шоу Этери Тутберидзе в Казани перенесено на осень из-за коронавируса

Ледовое шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» в Казани перенесено на осень из-за угрозы распространения коронавируса, сообщает официальный сайт «Татнефть Арены».

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Мероприятие было запланировано на 31 марта.

«Уважаемые посетители! Шоу Этери Тутберидзе “Чемпионы на льду” переносится на осень 2020 года. О конкретной дате сообщим дополнительно. Просим донести до зрителей, что все купленные билеты на 31 марта 2020 года будут действительны», — говорится в сообщении.

Ранее сообщилось, что в рамках этого шоу выступят олимпийская чемпионка Алина Загитова, двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова, чемпионка Европы и победительница финала Гран-при Алёна Косторная и двукратная чемпионка России Анна Щербакова.

 Жена украинского футболиста взорвала соцсети откровенными фото!
Самые красивые девушки гонщиков Формулы-1!
Новая эра. По какому календарю станет жить европейский футбол
Павел Мамаев анонсировал переезд в другую страну
Сборная России по биатлону в прошедшем сезоне была еще хуже
Спорт на карантине: что происходит 18 марта (онлайн)
Красно-белые ангелы: неотразимые девушки из «Спартака» (фото)
Экс-чемпион мира по боксу умер на 59-м году жизни
«Ак Барс» призвал КХЛ отменить плей-офф
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь