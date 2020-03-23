Тарасова раскритиковала российских фигуристов за западную музыку

«Мне не нравится засилье западной музыки в показательных номерах наших фигуристов: они что, собираются кататься только в западных шоу?» — задалась вопросом тренер .

По словам Тарасовой, возникает ощущение, что спортсмены просто берут первую попавшуюся мелодию, которая им нравится, и делают под нее одно и то же. «Те же дорожки, что в программах, те же вращения», — добавила она.