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09:55 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Тарасова раскритиковала российских фигуристов за западную музыку

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова раскритиковала российских фигуристов за использование зарубежной музыки в своих произвольных программах. Соответствующее заявление она сделала в интервью RT.

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Источник: РИА "Новости"

«Мне не нравится засилье западной музыки в показательных номерах наших фигуристов: они что, собираются кататься только в западных шоу?» — задалась вопросом тренер.

По словам Тарасовой, возникает ощущение, что спортсмены просто берут первую попавшуюся мелодию, которая им нравится, и делают под нее одно и то же. «Те же дорожки, что в программах, те же вращения», — добавила она.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее Тарасова выступила с предложением ввести возрастной ценз в фигурном катании. По мнению специалиста, его введение позволило бы российским фигуристам добиваться еще большего количества побед на международных соревнованиях.

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