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18:46 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Сотникова рассказала об отношениях с Липницкой

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости, Анатолий Самохвалов. Олимпийская чемпионка 2014 года по фигурному катанию Аделина Сотникова рассказала, что поддерживает с победительницей Игр в Сочи в командных соревнованиях Юлией Липницкой отношения, но в рамках совместных шоу.

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Источник: Спорт РИА Новости
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фотографий
8
фотографий
8
фотографий
Российская фигуристка Юлия Липницкая снялась в необычной фотосессии для журнала PROСПОРТ.

Сотникова на Олимпийских играх в Сочи выиграла золото в женском одиночном катании, Липницкая в этом виде соревнований стала четвертой, но завоевала золото в командных соревнованиях в составе сборной России. Обе фигуристки были задействованы в одних и тех же шоу.

«Со всеми спортсменами мы (общались в формате) “привет — пока”, потому что ты всегда в своей “коробочке”, в наушниках, никого не слышишь. У тебя есть ты, тренер, лед и больше никого. Ну и родители на связи, — рассказала Сотникова в прямом эфире в Instagram двукратной олимпийской чемпионки Татьяны Волосожар об атмосфере на Олимпиаде в Сочи. — На шоу у меня была своя личная гримерка, у Юли (Липницкой) своя, у Лены (Ильиных) своя».

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Она отметила, что «естественно, когда два шоу в день — это скучно».

«Ты понимаешь, что надо как-то отключиться, переключиться, в одной гримерке ты уже с ума сходишь. На “ВТБ-Арене” ни окон, ни дверей. Ты думаешь, что как в камере сидишь, и пойду-ка я к ребятам схожу, — продолжила спортсменка. — У всех, даже у девчонок, которые в массовке катались, было такое отношение (к общению): пришли, посмеялись, ушли».

«С Юлей тоже — пришла, посмеялась, встретились, пересеклись. Сейчас нет такого отношения, как когда-то в спорте — “я не буду общаться, а вдруг она то, а вдруг она это”. Сейчас, наоборот, всё спокойно. Ты продолжаешь жить своей жизнью, ты за себя отвечаешь, потому что ты солист, главный. Тебе нужно показывать хорошее катание, а (с Липницкой) просто поддерживаешь отношения», — рассказала Сотникова.

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