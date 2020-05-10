Сотникова рассказала об отношениях с Липницкой

Источник: Спорт РИА Новости

8 фотографий 8 фотографий 8 фотографий Российская фигуристка Юлия Липницкая снялась в необычной фотосессии для журнала PROСПОРТ.

Сотникова на Олимпийских играх в Сочи выиграла золото в женском одиночном катании, Липницкая в этом виде соревнований стала четвертой, но завоевала золото в командных соревнованиях в составе сборной России. Обе фигуристки были задействованы в одних и тех же шоу.

«Со всеми спортсменами мы (общались в формате) “привет — пока”, потому что ты всегда в своей “коробочке”, в наушниках, никого не слышишь. У тебя есть ты, тренер, лед и больше никого. Ну и родители на связи, — рассказала Сотникова в прямом эфире в Instagram двукратной олимпийской чемпионки Татьяны Волосожар об атмосфере на Олимпиаде в Сочи. — На шоу у меня была своя личная гримерка, у Юли (Липницкой) своя, у Лены (Ильиных) своя».

Она отметила, что «естественно, когда два шоу в день — это скучно».

«Ты понимаешь, что надо как-то отключиться, переключиться, в одной гримерке ты уже с ума сходишь. На “ВТБ-Арене” ни окон, ни дверей. Ты думаешь, что как в камере сидишь, и пойду-ка я к ребятам схожу, — продолжила спортсменка. — У всех, даже у девчонок, которые в массовке катались, было такое отношение (к общению): пришли, посмеялись, ушли».