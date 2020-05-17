«Желаю Тарасовой и Родниной поменьше словесных перепалок». Ягудин — об обвинениях в свой адрес, Трусовой и Загитовой
Олимпийский чемпион и телекомментатор — о последних событиях в фигурном катании.
Олимпийский чемпион и телекомментатор — о последних событиях в фигурном катании.
Спортивная жизнь потихоньку возвращается, но каждый сыгранный матч все равно воспринимается как праздник. Российское фигурное катание на этом фоне как оазис: бьет все рейтинги и по фееричности даст сто очков футбольной Бундеслиге. Александра Трусова сменила тренера, Татьяна Тарасова и Ирина Роднина публично оценивают умственные способности друг друга, Алина Загитова близка к объявлению новых программ. «СЭ» обсудил последние события и жизнь в самоизоляции с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным.
— Вчера определен состав сборной России, Алина Загитова в нем, до этого Даниил Глейхенгауз анонсировал новые программы. Значит, Алина скоро вернется?
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— Список сборной важен сам по себе?
— К нему можно
Главный турнир сейчас — чемпионат России. И если ты заслуживаешь быть в команде — ты в нее попадешь. Это касается, например, того же Коляды. Михаила нет в списках, но если федерация посчитает, что он осенью будет в форме, то его отправят завоевывать медали.
Так что на нынешний список сборной надо смотреть спокойно.
— Следующий сезон может пройти без серии «Гран-при». Если цинично посмотреть, в этом есть плюсы для наших внутренних турниров? Косторную, Трусову, Медведеву увидят небольшие города.
— Эти догадки могут стать горькой правдой по мере того, как будет приближаться время старта. Статус Кубка России… знаете, мне бы хотелось, чтобы пандемия закончилась, и у фигуристов была возможность ездить и на этапы Кубка России, и на этапы взрослого «Гран-при». И юниорского — которые сейчас начинают отменять.
— Передача «Пусть говорят» рассказала, что вы вместе с актером Маратом Башаровым якобы избили бейсбольными битами журналистов, находясь в состоянии алкогольного опьянения.
— В какое странное время живем. Любую ахинею СМИ подхватывают. Ладно, когда никому не нужная псевдоблогерша клевещет на меня, что я 10 лет назад избивал битами журналистов. И исходит из прочитанной желтой статьи 10-летней давности, когда она сама в детский сад ходила. Это еще забавно, учитывая, что я в своей жизни ни разу не дрался.
Но когда это показывают на Первом канале? Давайте я оденусь в костюм
— Россия успешно справляется с пандемией, на ваш взгляд?
— У нас есть президент, он дает поручения правительству, есть указы, мы должны все это выполнять. Если просят не выходить из дома — стараемся сидеть дома. Маски, перчатки, конечно, в полной мере не защищают, но снижают уровень заболеваемости. У нас есть люди, которые руководят страной, пусть они и руководят. Я не вправе давать оценки.
— Просто слежу за вашим Instagram, и там были ироничные фразы в духе «скоро в туалет будем по пропускам ходить». И вообще много юмора.
— Да, стараемся искать
— И потому что самоизоляция достала. Способ храбриться.
— Знаете, а вот не достала. Конечно, хочется движения, уже неважно куда. Но теперь можно проводить все время с женой, детьми, собаками, копаться в огороде, снимать видео те же. Я и раньше не горел желанием
— А вы шашлыки наверняка жарите без ограничений.
— И это тоже. И на роликах катаемся, каждый день пытаемся придумать
— Проблем с пропусками не было? А то Илье Авербуху выписали штраф недавно, но вроде бы по ошибке.
— Мы за все это время лишь два раза были в Москве, так что никаких. Про Илью я слышал, но насколько знаю, там была ошибка в заполнении бумаг, номер региона не был указан. Может быть, это и ошибка, но мне не кажется, что он нарушал закон.
— Татьяна Анатольевна Тарасова в начале пандемии озвучила идею, что лучших фигуристов надо закрыть на базе, чтобы они продолжали тренироваться. Согласны?
— Все равно скопление людей получается, от чего пытаются уйти государственные органы. Конечно, и Татьяна Анатольевна, и я — все мы за наших спортсменов и за то, чтобы у них была возможность тренироваться. Но очень сложно подобрать место. В Новогорске работают тысячи людей. Я не знаю базы, такую, чтоб на отшибе и которую бы обслуживали пара сторожей, и все.
Нужен обслуживающий персонал, уборка, готовка еды, врачи. 15−17-летним девочкам все равно понадобится помощь. Раз сказали всем сидеть дома, что поделаешь, придется сидеть и фигуристам. В
— Татьяна Анатольевна Тарасова и Ирина Константиновна Роднина активно сейчас дискутируют между собой с использованием оскорблений. Что вы думаете об этом?
— Явно вопрос не ко мне, они — представители абсолютно другого поколения фигурного катания. Чтобы иметь
— Главной новостью межсезонья остается переход Александр Трусовой к Евгению Плющенко. Вы говорили «перешла, ну и перешла», но лайкнули ее прощальный пост, в котором некоторые нашли сарказм. Поэтому спрошу — за неделю ваша позиция изменилась?
— Я все равно придерживаюсь формулы «перешла и перешла». Начнется сезон — и старты покажут правильность или неправильность выбора. У Трусовой есть голова на плечах, есть родители — если они приняли такое решение и рассудили, что им некомфортно в данной среде, это вообще не мое дело.
Я желаю здоровья и сил тренерскому коллективу Этери Георгиевны и так же желаю, чтобы у Трусовой все получилось.
Мы не должны быть за
Дмитрий Кузнецов