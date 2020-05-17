«Желаю Тарасовой и Родниной поменьше словесных перепалок». Ягудин — об обвинениях в свой адрес, Трусовой и Загитовой

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Спортивная жизнь потихоньку возвращается, но каждый сыгранный матч все равно воспринимается как праздник. Российское фигурное катание на этом фоне как оазис: бьет все рейтинги и по фееричности даст сто очков футбольной Бундеслиге. Александра Трусова сменила тренера, Татьяна Тарасова и Ирина Роднина публично оценивают умственные способности друг друга, Алина Загитова близка к объявлению новых программ. «СЭ» обсудил последние события и жизнь в самоизоляции с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным.

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Список сборной России — это престиж, не более того

— Вчера определен состав сборной России, Алина Загитова в нем, до этого Даниил Глейхенгауз анонсировал новые программы. Значит, Алина скоро вернется?

— Во-первых, она никуда и не уходила. Она поставила карьеру на паузу. Кто знает, может быть, за это время, которое она посвятила многочисленным шоу, она соскучилась по любительскому спорту и теперь тренируется для того, чтобы вернуться. Но это все из разряда «если бы»… у этой фразы есть разные окончания, сами знаете. Начнется сезон — мы с вами увидим, кто куда уходил и кто вернулся.

— Список сборной важен сам по себе?

— К нему можно по-разному относиться, но наличие фигуриста в этом списке — прежде всего престиж. Пожалуй, все. Федерация все равно вправе менять заявку на этапы «Гран-при».

Главный турнир сейчас — чемпионат России. И если ты заслуживаешь быть в команде — ты в нее попадешь. Это касается, например, того же Коляды. Михаила нет в списках, но если федерация посчитает, что он осенью будет в форме, то его отправят завоевывать медали.

Так что на нынешний список сборной надо смотреть спокойно.

— Следующий сезон может пройти без серии «Гран-при». Если цинично посмотреть, в этом есть плюсы для наших внутренних турниров? Косторную, Трусову, Медведеву увидят небольшие города.

— Эти догадки могут стать горькой правдой по мере того, как будет приближаться время старта. Статус Кубка России… знаете, мне бы хотелось, чтобы пандемия закончилась, и у фигуристов была возможность ездить и на этапы Кубка России, и на этапы взрослого «Гран-при». И юниорского — которые сейчас начинают отменять.

Что полезно знать Если сидишь дома

— Передача «Пусть говорят» рассказала, что вы вместе с актером Маратом Башаровым якобы избили бейсбольными битами журналистов, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

— В какое странное время живем. Любую ахинею СМИ подхватывают. Ладно, когда никому не нужная псевдоблогерша клевещет на меня, что я 10 лет назад избивал битами журналистов. И исходит из прочитанной желтой статьи 10-летней давности, когда она сама в детский сад ходила. Это еще забавно, учитывая, что я в своей жизни ни разу не дрался.

Но когда это показывают на Первом канале? Давайте я оденусь в костюм человека-паука и сделаю заявление, что этот персонаж существует, и на самом деле это я. Такую чушь тоже на Первом канале покажут, а всякие СМИ для кликбейта поддержат? У меня скорее вопрос к программе «Пусть говорят», приглашающей псевдоперсон, которые кроме как орать и нести ахинею ничего не могут.

Самоизоляция меня не достала

— Россия успешно справляется с пандемией, на ваш взгляд?

— У нас есть президент, он дает поручения правительству, есть указы, мы должны все это выполнять. Если просят не выходить из дома — стараемся сидеть дома. Маски, перчатки, конечно, в полной мере не защищают, но снижают уровень заболеваемости. У нас есть люди, которые руководят страной, пусть они и руководят. Я не вправе давать оценки.

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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CAFrFEaoJ1H/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Alexei Yagudin (@alexei.yagudin)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-05-12T13:00:41+00:00">12 Май 2020 в 6:00 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Просто слежу за вашим Instagram, и там были ироничные фразы в духе «скоро в туалет будем по пропускам ходить». И вообще много юмора.

— Да, стараемся искать что-то в интернете, перекладываем это на нынешние условия. Сейчас стараюсь делать как можно больше юмора, это большая часть контента. Хотя бы потому, что с ним проще жить.

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— И потому что самоизоляция достала. Способ храбриться.

— Знаете, а вот не достала. Конечно, хочется движения, уже неважно куда. Но теперь можно проводить все время с женой, детьми, собаками, копаться в огороде, снимать видео те же. Я и раньше не горел желанием куда-то мотаться в выходные. На данный момент мне комфортно, тем более мы живем в загородном доме, где есть пространство для всех, двор. Но это у меня так. Конечно, я понимаю, как тяжело людям, которые живут в 20 квадратных метрах. Даже боюсь представить.

— А вы шашлыки наверняка жарите без ограничений.

— И это тоже. И на роликах катаемся, каждый день пытаемся придумать что-то новенькое, хотя это все сложнее. Единственное что — тупо уже хочется работать.

— Проблем с пропусками не было? А то Илье Авербуху выписали штраф недавно, но вроде бы по ошибке.

— Мы за все это время лишь два раза были в Москве, так что никаких. Про Илью я слышал, но насколько знаю, там была ошибка в заполнении бумаг, номер региона не был указан. Может быть, это и ошибка, но мне не кажется, что он нарушал закон.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CALATJFoP63/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CALATJFoP63/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CALATJFoP63/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Alexei Yagudin (@alexei.yagudin)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-05-14T14:54:34+00:00">14 Май 2020 в 7:54 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Трусова — молодец, поблагодарила предыдущий тренерский штаб

— Татьяна Анатольевна Тарасова в начале пандемии озвучила идею, что лучших фигуристов надо закрыть на базе, чтобы они продолжали тренироваться. Согласны?

— Все равно скопление людей получается, от чего пытаются уйти государственные органы. Конечно, и Татьяна Анатольевна, и я — все мы за наших спортсменов и за то, чтобы у них была возможность тренироваться. Но очень сложно подобрать место. В Новогорске работают тысячи людей. Я не знаю базы, такую, чтоб на отшибе и которую бы обслуживали пара сторожей, и все.

Нужен обслуживающий персонал, уборка, готовка еды, врачи. 15−17-летним девочкам все равно понадобится помощь. Раз сказали всем сидеть дома, что поделаешь, придется сидеть и фигуристам. В каких-то странах карантин проходит проще, где-то сложнее, но уверен, не одни наши спортсмены лишены льда.

— Татьяна Анатольевна Тарасова и Ирина Константиновна Роднина активно сейчас дискутируют между собой с использованием оскорблений. Что вы думаете об этом?

— Явно вопрос не ко мне, они — представители абсолютно другого поколения фигурного катания. Чтобы иметь мало-мальское представление о том, из-за чего это происходит, надо обладать хоть какой-то информацией. Я ей не владею, поэтому могу только пожелать, чтобы все были здоровы и счастливы. И поменьше таких словесных перепалок. Что это сейчас происходит — известно только этим двум женщинам.

— Главной новостью межсезонья остается переход Александр Трусовой к Евгению Плющенко. Вы говорили «перешла, ну и перешла», но лайкнули ее прощальный пост, в котором некоторые нашли сарказм. Поэтому спрошу — за неделю ваша позиция изменилась?

— Я все равно придерживаюсь формулы «перешла и перешла». Начнется сезон — и старты покажут правильность или неправильность выбора. У Трусовой есть голова на плечах, есть родители — если они приняли такое решение и рассудили, что им некомфортно в данной среде, это вообще не мое дело.

Я желаю здоровья и сил тренерскому коллективу Этери Георгиевны и так же желаю, чтобы у Трусовой все получилось.

Мы не должны быть за кого-то или против кого-то, мы должны болеть за то, чтобы побеждали российские спортсмены. А что касается лайка — 99% лайкают фотографию, мне кажется. Но она же в записи поблагодарила свой предыдущий тренерский штаб. Молодец, ничего больше тут не сказать.