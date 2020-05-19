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11:46 (мск), источник: Lenta.Ru

Ученица Тутберидзе попала в рейтинг Forbes

Российская фигуристка Алена Косторная попала в рейтинг самых перспективных жителей страны до 30 лет. С полным списком «30 до 30» можно ознакомиться на сайте журнала Forbes.

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9
фотографий
9
фотографий

16-летняя ученица Этери Тутберидзе оказалась в числе трех представителей спорта и киберспорта в рейтинге. Также в список попали пловец Антон Чупков и Кирилл Михайлов, выступающий в киберспорте.

«30 до 30» — список из 30 наиболее перспективных, по мнению жюри издания, жителей России до 30 лет. Участники рейтинга разбиты на 10 категорий.

В сезоне-2019/2020 Косторная праздновала победу в финале Гран-при по фигурному катанию. Кроме того, она завоевала первое место на чемпионате Европы. По данным Forbes, призовые за победу на турнире составили 82 тысячи долларов.

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