Ученица Тутберидзе попала в рейтинг Forbes
Российская фигуристка Алена Косторная попала в рейтинг самых перспективных жителей страны до 30 лет. С полным списком «30 до 30» можно ознакомиться на сайте журнала Forbes.
Российская фигуристка Алена Косторная попала в рейтинг самых перспективных жителей страны до 30 лет. С полным списком «30 до 30» можно ознакомиться на сайте журнала Forbes.
16-летняя ученица Этери Тутберидзе оказалась в числе трех представителей спорта и киберспорта в рейтинге. Также в список попали пловец Антон Чупков и Кирилл Михайлов, выступающий в киберспорте.
«30 до 30» — список из 30 наиболее перспективных, по мнению жюри издания, жителей России до 30 лет. Участники рейтинга разбиты на 10 категорий.
В сезоне-2019/2020 Косторная праздновала победу в финале