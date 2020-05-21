Фигуристка из фильма ответила Тарасовой на фразу про «глупость, тупость и бездарность»
Катарина Гербольдт считает, что кино снимают не для спортсменов, а для более широкой публики.
Катарина Гербольдт считает, что кино снимают не для спортсменов, а для более широкой публики.
Татьяна Тарасова в последние дни крайне активна в СМИ. Она словно взвалила на себя бремя создания инфоповодов и мужественно бьется с межсезонным болотом. Накануне от великого тренера досталось фильму «Лед».
— Я этот фильм не досмотрела, скучно было. Не думаю, что Мария Аронова создавала свой образ, ориентируясь на меня. Нет ничего общего. Это же художественный вымысел, а значит, должна быть художественная ценность. А там только глупость, тупость и бездарность, — сказала Тарасова изданию Starhit.
«СЭ» поговорил с участницей чемпионатов мира и Европы, призеркой чемпионата России Катариной Гербольдт, которая снималась в обеих частях фильма. Он, несмотря на нелестную оценку тренера, стал самой успешной лентой о фигурном катании в нашей стране и одной из лучших в жанре спортивной драмы. Две части саги собрали более 3 миллиардов рублей в прокате. Российская фигуристка, ныне тренирующая по Zoom подопечных в ЦСКА, ответила на критику и оценила популярность фигурного катания в стране и последние переходы фигуристов.
— Татьяна Тарасова довольно жестко раскритиковала фильм «Лед», в котором вы снимались. Мол, бездарно это и тупо. Вы смотрели то, что получилось, вам понравилось? — вопрос Катарине.
— С Татьяной Анатольевной сложно спорить, она человек конкретный и профессионал своего дела. Она, наверное, расценила этот фильм как документальный. Не стоит его так воспринимать. Я могу согласиться, что это не про спорт. Фигурное катание — лишь одна из сюжетных линий. Консультировала я и Елена Масленникова, которая работала с Ильей Авербухом, но все равно картина с точки зрения спорта не удалась, можно сказать. Ну действительно, там все вокруг да около.
— Что тогда удалось?
— Это история любви, преодоления. Да, там есть ситуации, которые напоминают судьбы определенных спортсменов. Елены Бережной, например, с ее тяжелой травмой. Кажется, что после этого нереально вернуться. Но по себе могу сказать, что любую травму можно победить. Вопрос отношения самому к себе и желания. Да, это больно, потом учишься кататься заново. Но все возможно.
Большинство зрителей — не спортсмены. И результат съемок должен быть интересен не только спортсменам, а широкому кругу людей. Так что для представителей спорта это кино — бред, согласна. А для среднестатистического потребителя вышло очень неплохо, третью часть просят снять. Но пока конкретное решение не принято.
— Но желание есть?
— Желание есть, как и после первой части было желание снять вторую. Хотя история всем казалась законченной. Сняли не то чтобы продолжение, а отдельное кино. Может, через
— Вы бы какую оценку из десяти поставили двум первым?
— Я
— Татьяна Анатольевна также не очень довольна ролью Марии Ароновой — в том смысле, что «не похожа». Вы увидели Тарасову в ее исполнении?
— Я бы не сказала, что Мария именно Тарасову копировала. У нее был образ жесткого тренера. Это уже больше впечатление публики, что она как Тарасова. Для меня вообще стала большим открытием работа с актерами, очень понравилось, как Аронова ведет себя. Что бы она ни играла — веришь ей с первого кадра, сверхталантливый человек. И почти все она делала с первого дубля.
— Если смотреть уже с точки зрения фигурного катания, Аглая Тарасова — талантливая ученица?
— Нет, с ней как раз было сложно. Она все равно боялась делать
— Многим пришлось пожертвовать ради съемок?
— С волосами пришлось сделать много операций — покрасить, подстричь… И потом долго восстанавливать. (смеется) Мы старались с Аглаей и движения фигуры,
— А за возвращение привычной шевелюры потом платят?
— Об этом надо договариваться на берегу. Мы сразу оговорили, что изменения внешности оплачиваются снимающей компанией. Никаких проблем не было. Зато у меня была уникальная возможность покататься на замерзшем Байкале. Непередаваемые ощущения, совершенно другой лед.
— На нем реально проводить соревнования? Картинка была бы шикарная.
— Никак, это сказка. Там кататься просто небезопасно. Большие трещины, мы много падали, коньки буквально застревали в щелях. Хорошо, обошлось без травм.
— Какой был самый сложный элемент для вас во время съемок?
— Падать. (смеется) Обычно это незрелищно, легла и все. А там надо было все сделать правдоподобно. Пришлось тренироваться.
— Вам не кажется, что вообще не хватает на тему фигурного катания именно фильмов? Вот японцы приехали, сняли Тутберидзе с Загитовой, у нас многие темы не раскрыты.
— Мне кажется, все, что делается — уже хорошо. У нас большая история, много великих спортсменов. Надо снимать больше о таких людях, конечно. Это будет мотивировать людей приходить в школы.
— В ЦСКА в этом году кроме Егора Рухина ждать новых людей?
— У нас сейчас, как в футболе и хоккее, трансферное окно. Ты должен завершить сезон, и только потом имеешь право поменять тренера. Сейчас, возможно,
— Это вы про Москву, наверное? «Звездный лед» же еще есть как минимум.
— Я только про Москву. Конечно, у Алексея Николаевича в Петербурге прекрасная школа, я была ее ученицей.
— Часто у нас за переходом тянется шлейф скандальности. Это
— Да все обычно переходят спокойно, все скандалы устраивают СМИ или фанаты. Спортсмены всегда за то, чтобы расстаться хорошо, никто не хочет ругаться. Глупо говорить, что спортсмен ненавидит
— Но в случае с переходом Трусовой комментарии же были,
— Гладко никогда не бывает. Понятно, что если произошел уход, то тренер в