Фигуристка из фильма ответила Тарасовой на фразу про «глупость, тупость и бездарность»

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Татьяна Тарасова в последние дни крайне активна в СМИ. Она словно взвалила на себя бремя создания инфоповодов и мужественно бьется с межсезонным болотом. Накануне от великого тренера досталось фильму «Лед».

— Я этот фильм не досмотрела, скучно было. Не думаю, что Мария Аронова создавала свой образ, ориентируясь на меня. Нет ничего общего. Это же художественный вымысел, а значит, должна быть художественная ценность. А там только глупость, тупость и бездарность, — сказала Тарасова изданию Starhit.

«СЭ» поговорил с участницей чемпионатов мира и Европы, призеркой чемпионата России Катариной Гербольдт, которая снималась в обеих частях фильма. Он, несмотря на нелестную оценку тренера, стал самой успешной лентой о фигурном катании в нашей стране и одной из лучших в жанре спортивной драмы. Две части саги собрали более 3 миллиардов рублей в прокате. Российская фигуристка, ныне тренирующая по Zoom подопечных в ЦСКА, ответила на критику и оценила популярность фигурного катания в стране и последние переходы фигуристов.

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Есть желание снять третью часть «Льда»

— Татьяна Тарасова довольно жестко раскритиковала фильм «Лед», в котором вы снимались. Мол, бездарно это и тупо. Вы смотрели то, что получилось, вам понравилось? — вопрос Катарине.

— С Татьяной Анатольевной сложно спорить, она человек конкретный и профессионал своего дела. Она, наверное, расценила этот фильм как документальный. Не стоит его так воспринимать. Я могу согласиться, что это не про спорт. Фигурное катание — лишь одна из сюжетных линий. Консультировала я и Елена Масленникова, которая работала с Ильей Авербухом, но все равно картина с точки зрения спорта не удалась, можно сказать. Ну действительно, там все вокруг да около.

— Что тогда удалось?

— Это история любви, преодоления. Да, там есть ситуации, которые напоминают судьбы определенных спортсменов. Елены Бережной, например, с ее тяжелой травмой. Кажется, что после этого нереально вернуться. Но по себе могу сказать, что любую травму можно победить. Вопрос отношения самому к себе и желания. Да, это больно, потом учишься кататься заново. Но все возможно.

Большинство зрителей — не спортсмены. И результат съемок должен быть интересен не только спортсменам, а широкому кругу людей. Так что для представителей спорта это кино — бред, согласна. А для среднестатистического потребителя вышло очень неплохо, третью часть просят снять. Но пока конкретное решение не принято.

— Но желание есть?

— Желание есть, как и после первой части было желание снять вторую. Хотя история всем казалась законченной. Сняли не то чтобы продолжение, а отдельное кино. Может, через какое-то время придумают поворот, и выйдет и третья часть.

— Вы бы какую оценку из десяти поставили двум первым?

— Я все-таки там работала, мое мнение будет субъективно. Но рейтинги у него хорошие и рекорды по сборам тоже были. В любом случае это популяризация вида спорта. Если кто-то на каток пойдет после просмотра или даже в школу запишется, что в этом плохого? Когда я впервые пришла в группу фигурного катания, нас было три человека. Сейчас мы отбираем по 50 человек, а 200 ты не берешь. Раньше брали всех — кривых, косых, любых, неважно, был талант или нет.

— Татьяна Анатольевна также не очень довольна ролью Марии Ароновой — в том смысле, что «не похожа». Вы увидели Тарасову в ее исполнении?

— Я бы не сказала, что Мария именно Тарасову копировала. У нее был образ жесткого тренера. Это уже больше впечатление публики, что она как Тарасова. Для меня вообще стала большим открытием работа с актерами, очень понравилось, как Аронова ведет себя. Что бы она ни играла — веришь ей с первого кадра, сверхталантливый человек. И почти все она делала с первого дубля.

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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/tv/B9FGQl1oRZv/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от фильм «Лёд 2» (@led2_film)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-02-27T18:03:18+00:00">27 Фев 2020 в 10:03 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Самый сложный элемент? Падение

— Если смотреть уже с точки зрения фигурного катания, Аглая Тарасова — талантливая ученица?

— Нет, с ней как раз было сложно. Она все равно боялась делать какие-то элементы. Даже такие вещи, как прокат на одной ноге — для нас кажущиеся элементарными. Но актеры боятся. В одном из эпизодов первого «Льда» Аглаю должен был раскрутить Саша Петров, и нужен был крупный план ее лица. Сама она раскрутиться так не могла, пришлось мне ее брать за ноги, разогнались, в какой-то момент я ее отпустила. Ор стоял страшный. (смеется) Но сняли. Обычно всегда рядом с актером был профессионал. Если партнером выступал Саша Петров или Милош Бикович, то меня снимали со спины. Если Аглаю снимали, то были дублеры с мужской стороны.

— Многим пришлось пожертвовать ради съемок?

— С волосами пришлось сделать много операций — покрасить, подстричь… И потом долго восстанавливать. (смеется) Мы старались с Аглаей и движения фигуры, какие-то манеры друг под друга подстроить. То есть долго общались. То есть те, кто не знали, что я там снималась, вряд ли увидели. Но профессионалы — все узнали. Я, посмотрев «Белый лебедь», сразу поняла по нюансам, что там катается Киира Корпи. Но мне кажется, у меня похоже получилось.

— А за возвращение привычной шевелюры потом платят?

— Об этом надо договариваться на берегу. Мы сразу оговорили, что изменения внешности оплачиваются снимающей компанией. Никаких проблем не было. Зато у меня была уникальная возможность покататься на замерзшем Байкале. Непередаваемые ощущения, совершенно другой лед.

— На нем реально проводить соревнования? Картинка была бы шикарная.

— Никак, это сказка. Там кататься просто небезопасно. Большие трещины, мы много падали, коньки буквально застревали в щелях. Хорошо, обошлось без травм.

— Какой был самый сложный элемент для вас во время съемок?

— Падать. (смеется) Обычно это незрелищно, легла и все. А там надо было все сделать правдоподобно. Пришлось тренироваться.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BDAiQmcBI7G/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BDAiQmcBI7G/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BDAiQmcBI7G/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от фильм «Лёд 2» (@led2_film)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2016-03-16T09:09:47+00:00">16 Мар 2016 в 2:09 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Скандалы вокруг переходов устраивают СМИ и фанаты

— Вам не кажется, что вообще не хватает на тему фигурного катания именно фильмов? Вот японцы приехали, сняли Тутберидзе с Загитовой, у нас многие темы не раскрыты.

— Мне кажется, все, что делается — уже хорошо. У нас большая история, много великих спортсменов. Надо снимать больше о таких людях, конечно. Это будет мотивировать людей приходить в школы.

— В ЦСКА в этом году кроме Егора Рухина ждать новых людей?

— У нас сейчас, как в футболе и хоккее, трансферное окно. Ты должен завершить сезон, и только потом имеешь право поменять тренера. Сейчас, возможно, из-за коронавируса даты немного сдвинутся. Но я бы не сказала, что в переходах есть что-то сверхъестественное. Есть три основные школы, где катаются успешные спортсмены. Так они между собой и будут обмениваться спортсменами.

— Это вы про Москву, наверное? «Звездный лед» же еще есть как минимум.

— Я только про Москву. Конечно, у Алексея Николаевича в Петербурге прекрасная школа, я была ее ученицей.

— Часто у нас за переходом тянется шлейф скандальности. Это когда-нибудь изменится?

— Да все обычно переходят спокойно, все скандалы устраивают СМИ или фанаты. Спортсмены всегда за то, чтобы расстаться хорошо, никто не хочет ругаться. Глупо говорить, что спортсмен ненавидит какого-то тренера. Если он успешный, то наставнику благодарен, и наоборот, тренер благодарен за отдачу. Они редко комментирую ситуацию. Конечно, когда от тебя уходят, это больно. Ты все вкладываешь в них, даже зачастую больше, чем в своих родных детей. И дети любят тренеров больше, чем их родители. Это нормальная ситуация.

— Но в случае с переходом Трусовой комментарии же были, кто-то даже в них сарказм увидел или обвинения. Наверное, он не мог не оказаться громким. Это пример хорошего перехода?

— Гладко никогда не бывает. Понятно, что если произошел уход, то тренер в чем-то обижен, а спортсмен чем-то недоволен. Каждый по-своему прав. Спортсмен всегда делает лучше для себя. Тренеру это досадно, но тренерская карьера длинная, через него пройдет не один спортсмен. У фигуриста не так, он всегда будет выбирать в пользу лучших условий. Я тоже так делала. Не знаю, была ли я права или ошиблась. Но на момент ухода мне казалось, что так лучше.