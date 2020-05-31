Плющенко вместе с женой снял забавный видеоролик

Источник: РИА "Новости"

19 фотографий 19 фотографий 19 фотографий Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко объявил о завершении карьеры.

На видеозаписи двукратный олимпийский чемпион лежит на полу, а Рудковская в это время находится позади своего мужа и двигает ногами в такт мелодии таким образом, что создается ощущение, будто это ноги самого Плющенко.

«Что-то не то с моими ногами. Не находите?», — такой подписью сопроводил ролик Плющенко.

В последнее время Плющенко и Рудковская проявляют активность в социальных сетях, регулярно публикуя развлекательный контент, в котором также принимает участие их 7-летний сын Александр, известный как Гном Гномыч. Некоторые из видеороликов звездной пары становятся хитами интернета, набирая миллионы просмотров.