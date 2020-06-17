Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Осасуна
Атлетико
02
Футбол. Зарубежный
17.06
Манчестер Сити
Арсенал
30
Футбол. Зарубежный
17.06
Боруссия Д
Майнц
02
Футбол. Зарубежный
17.06
РБ Лейпциг
Фортуна Д
22
Футбол. Зарубежный
17.06
Байер
Кельн
31
Футбол. Зарубежный
17.06
Аугсбург
Хоффенхайм
13
Футбол. Зарубежный
17.06
Эйбар
Атлетик
22
Футбол. Зарубежный
17.06
Вальядолид
Сельта
00
Футбол. Зарубежный
17.06
Астон Вилла
Шеффилд Юнайтед
00
Футбол. Зарубежный
17.06
Айнтрахт Ф
Шальке-04
21
Все события
Фоторепортажи
17Черный день российского футбола
22Алине Загитовой исполнилось 18 лет
17 июня, источник: Sport24

«Начали звонить: “Сенсация!”» Плющенко прокомментировал присвоение ему статуса тренера сборной России

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко прокомментировал присвоение ему статуса тренера сборной России.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Напомним, что Плющенко получил статус тренера сборной России после перехода в его школу 15-летней фигуристки Александры Трусовой.

«Когда эта новость вышла, все начали мне звонить и поздравлять. “Сенсация! Ты стал тренером всей сборной страны в одиночном катании!” Поправлю: я вошел в сборную страны одним из тренеров, а таких у нас предостаточно. С моей стороны это должна быть помощь спортсменам, если такова нужна. Таковы регламент и правила Федерации фигурного катания. Если ты входишь в работу со спортсменами сборной страны, которых ты ведешь, ты должен встать на ставку, на зарплату, на центр специальной подготовки. Вот туда я и вошел, как один из тренеров сборной. Туда входят и Татьяна Анатольевна Тарасова, и Этери Тутберидзе, и Мишин… Огромное количество тренеров, которые работают именно со своими спортсменами-сборниками. На сегодняшний день у меня такие спортсмены есть. Конечно, первый номер — это Саша Трусова во взрослой сборной. Также это молодежка: Кирилл Сарновский, Ника Жилина, Софа Титова. Таких спортсменов у меня сейчас предостаточно. Так как я начал тренировать Трусову, то вошел в состав одним из тренеров сборной», — сказал Плющенко в эфире радио «КП».

 Рита Дакота выругалась, комментируя обнаженное фото дочери Кафельникова
Грудастая горячая красотка ушла из спорта в порнобизнес
Финал в Петербурге перенесен: УЕФА утвердил формат ЛЧ
«Ростов»: шестеро с коронавирусом, 42 человека на карантине
Кипер «Астон Виллы» зашел с мячом в ворота, но гол не засчитали
СМИ: Месси продлит контракт с «Барселоной» до 2023 года
Плющенко высказался о выступлении российских спортсменов на ОИ
У «Реала» есть пять дней, чтобы убедить хавбека «Ренна»
Президент «Наполи» планирует продать хавбека за 100 млн евро
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь