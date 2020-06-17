«Начали звонить: “Сенсация!”» Плющенко прокомментировал присвоение ему статуса тренера сборной России
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко прокомментировал присвоение ему статуса тренера сборной России.
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко прокомментировал присвоение ему статуса тренера сборной России.
Напомним, что Плющенко получил статус тренера сборной России после перехода в его школу 15-летней фигуристки Александры Трусовой.
«Когда эта новость вышла, все начали мне звонить и поздравлять. “Сенсация! Ты стал тренером всей сборной страны в одиночном катании!” Поправлю: я вошел в сборную страны одним из тренеров, а таких у нас предостаточно. С моей стороны это должна быть помощь спортсменам, если такова нужна. Таковы регламент и правила Федерации фигурного катания. Если ты входишь в работу со спортсменами сборной страны, которых ты ведешь, ты должен встать на ставку, на зарплату, на центр специальной подготовки. Вот туда я и вошел, как один из тренеров сборной. Туда входят и Татьяна Анатольевна Тарасова, и Этери Тутберидзе, и Мишин… Огромное количество тренеров, которые работают именно со своими