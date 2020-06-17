«Начали звонить: “Сенсация!”» Плющенко прокомментировал присвоение ему статуса тренера сборной России

«Когда эта новость вышла, все начали мне звонить и поздравлять. “Сенсация! Ты стал тренером всей сборной страны в одиночном катании!” Поправлю: я вошел в сборную страны одним из тренеров, а таких у нас предостаточно. С моей стороны это должна быть помощь спортсменам, если такова нужна. Таковы регламент и правила Федерации фигурного катания. Если ты входишь в работу со спортсменами сборной страны, которых ты ведешь, ты должен встать на ставку, на зарплату, на центр специальной подготовки. Вот туда я и вошел, как один из тренеров сборной. Туда входят и Татьяна Анатольевна Тарасова, и Этери Тутберидзе, и Мишин… Огромное количество тренеров, которые работают именно со своими спортсменами-сборниками. На сегодняшний день у меня такие спортсмены есть. Конечно, первый номер — это Саша Трусова во взрослой сборной. Также это молодежка: Кирилл Сарновский, Ника Жилина, Софа Титова. Таких спортсменов у меня сейчас предостаточно. Так как я начал тренировать Трусову, то вошел в состав одним из тренеров сборной», — сказал Плющенко в эфире радио «КП».