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19:53 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Горшков: Неправильно менять правила фигурного катания за 2 года до ОИ

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости, Анатолий Самохвалов. Международный союз конькобежцев (ISU) принял абсолютно правильное решение, приостановив действие поправок относительно базовой стоимости элементов, так как неправильно менее чем за два года до Олимпийских игр 2022 года вносить изменения в правила, заявил РИА Новости президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков.

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Источник: РИА "Новости"

В мае ISU известил о внесении поправок в базовую стоимость элементов на сезон-2020/21, в соответствии с которыми четверные лутц, флип и риттбергер должны были оцениваться одинаково — в 11 баллов. В четверг союз приостановил вступление в силу этих новшеств.

«Это абсолютно и исключительно правильное решение, — сказал Горшков по телефону. — В ситуации, когда до Олимпийских игр остается менее двух лет, вносить кардинальные изменения — это совершенно неправильно».

«А самое главное, что спортсмены только-только начали тренироваться, где-то еще не начали. Сезон идет, а им приходится приспосабливаться к новым требованиям. Смысл? Совет ISU и технический комитет по одиночному и парному катанию принял правильное решение», — добавил глава федерации.

Таким образом, базовая стоимость элементов в фигурном катании остается прежней. Четверной лутц будет стоить 11,5 балла, флип — 11, а риттбергер — 10,50. Также за исполнение тройного лутца фигуристы получат 5,9 балла (в отмененных поправках — 5,3 балла). Кроме того, приостановлено действие поправок, касающихся определения недокрута и шкалы оценок GOE.

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