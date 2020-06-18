Горшков: Неправильно менять правила фигурного катания за 2 года до ОИ

Источник: РИА "Новости"

В мае ISU известил о внесении поправок в базовую стоимость элементов на сезон-2020/21, в соответствии с которыми четверные лутц, флип и риттбергер должны были оцениваться одинаково — в 11 баллов. В четверг союз приостановил вступление в силу этих новшеств.

«Это абсолютно и исключительно правильное решение, — сказал Горшков по телефону. — В ситуации, когда до Олимпийских игр остается менее двух лет, вносить кардинальные изменения — это совершенно неправильно».

«А самое главное, что спортсмены только-только начали тренироваться, где-то еще не начали. Сезон идет, а им приходится приспосабливаться к новым требованиям. Смысл? Совет ISU и технический комитет по одиночному и парному катанию принял правильное решение», — добавил глава федерации.