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15:25 (мск), источник: Sport24

45-летняя Навка попрыгала на скакалке под песню Высоцкого во время тренировки: видео

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка показала свою тренировку.

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Источник: РИА "Новости"

В сторис в инстаграме 45-летняя фигуристка опубликовала видео, как выполняет несколько упражнений, в числе которых — прыжки на скакалке под песню прыгуна в высоту в исполнении Владимира Высоцкого.

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Ранее Навка показала, как вместе с семьей посетила парад Победы в Москве, прошедший 24 июня.

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