45-летняя Навка попрыгала на скакалке под песню Высоцкого во время тренировки: видео
Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка показала свою тренировку.
Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка показала свою тренировку.
В сторис в инстаграме 45-летняя фигуристка опубликовала видео, как выполняет несколько упражнений, в числе которых — прыжки на скакалке под песню прыгуна в высоту в исполнении Владимира Высоцкого.
Ранее Навка показала, как вместе с семьей посетила парад Победы в Москве, прошедший 24 июня.