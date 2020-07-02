Медведева, Загитова и Щербакова не вошли в новые международные пулы допинг-тестирования
МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Российские фигуристки Алина Загитова, Евгения Медведева и Анна Щербакова не вошли в новые пулы
МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Российские фигуристки Алина Загитова, Евгения Медведева и Анна Щербакова не вошли в новые пулы
Олимпийская чемпионка Загитова объявила о приостановке карьеры незадолго до старта чемпионата России в середине декабря, двукратная чемпионка мира Медведева на декабрьском чемпионате России снялась с выступлений перед произвольной программой
В пулы тестирования ISU на сезон-2020/21 вошли 112 представителей конькобежного спорта, фигурного катания и
Из фигуристов в пулы были включены Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов (все — парное катание), Виктория Синицына и Никита Кацалапов (спортивные танцы), а также Алена Косторная, Андрей Мозалев, Александра Трусова и Камила Валиева (все — одиночное катание).
Вместе с неоднократными победителями чемпионатов мира по конькобежному спорту Павлом Кулижниковым и Денисом Юсковым в пулы также вошли Анна Чернова, Ольга Фаткулина, Ангелина Голикова, Елизавета Казелина, Евгения Лаленкова, Руслан Мурашов, Виктор Муштаков, Александр Румянцев, Данила Семериков, Екатерина Шихова, Сергей Трофимов, Наталья Воронина и Руслан Захаров. Из российских
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