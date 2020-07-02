Медведева, Загитова и Щербакова не вошли в новые международные пулы допинг-тестирования

Источник: РИА "Новости"

Олимпийская чемпионка Загитова объявила о приостановке карьеры незадолго до старта чемпионата России в середине декабря, двукратная чемпионка мира Медведева на декабрьском чемпионате России снялась с выступлений перед произвольной программой из-за повреждения ботинка, Щербакова одержала победы на двух последних национальных первенствах, а на чемпионате Европы — 2020 стала второй после своей соотечественницы Алены Косторной.

В пулы тестирования ISU на сезон-2020/21 вошли 112 представителей конькобежного спорта, фигурного катания и шорт-трека, из них 30 — россияне.

Из фигуристов в пулы были включены Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов (все — парное катание), Виктория Синицына и Никита Кацалапов (спортивные танцы), а также Алена Косторная, Андрей Мозалев, Александра Трусова и Камила Валиева (все — одиночное катание).

Вместе с неоднократными победителями чемпионатов мира по конькобежному спорту Павлом Кулижниковым и Денисом Юсковым в пулы также вошли Анна Чернова, Ольга Фаткулина, Ангелина Голикова, Елизавета Казелина, Евгения Лаленкова, Руслан Мурашов, Виктор Муштаков, Александр Румянцев, Данила Семериков, Екатерина Шихова, Сергей Трофимов, Наталья Воронина и Руслан Захаров. Из российских шорт-трекистов ISU взял под особый допинг-контроль Семена Елистратова, Екатерину Константинову и Софью Просвирнову.