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16:14 (мск), источник: ТАСС

Отсутствие Медведевой и Загитовой в пуле тестирования не помешает им выступать на турнирах

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Решение Международного союза конькобежцев (ISU) не включать российских фигуристок Евгению Медведеву, Алину Загитову и Анну Щербакову в свои пулы тестирования на следующий сезон не является препятствием для дальнейших выступлений этих спортсменок. Об этом сообщила ТАСС заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая.

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Источник: AP 2020
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Стильные наряды фигуристки на льду и за его пределами.

Как ранее сообщал ТАСС, Медведева, Загитова и Щербакова не вошли в список из 30 российских спортсменов, которые были включены в пул допинг-тестирования ISU на сезон-2020/21.

«Решение международных спортивных федерации не включать того или иного спортсмена в свои новые пулы тестирования никак влияет на возможность их дальнейшего выступления на международных или внутренних стартах, — заметила Пахноцкая. — Те же Загитова и Медведева, если у них будет намерение выходить на лед дальше, продолжат это делать. Что касается решения ISU не включать этих трех фигуристок в свои пулы, то РУСАДА рассмотрит эту ситуацию и не исключает вхождения спортсменок в национальные пулы, если до сегодняшнего дня они там не присутствовали».

Олимпийская чемпионка Загитова объявила о приостановке карьеры незадолго до старта чемпионата России в середине декабря, двукратная чемпионка мира Медведева на декабрьском чемпионате России снялась с выступлений перед произвольной программой из-за повреждения ботинка, Щербакова одержала победы на двух последних национальных первенствах, а на чемпионате Европы — 2020 стала второй после своей соотечественницы Алены Косторной.

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