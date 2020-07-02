Отсутствие Медведевой и Загитовой в пуле тестирования не помешает им выступать на турнирах

Как ранее сообщал ТАСС, Медведева, Загитова и Щербакова не вошли в список из 30 российских спортсменов, которые были включены в пул допинг-тестирования ISU на сезон-2020/21.
«Решение международных спортивных федерации не включать того или иного спортсмена в свои новые пулы тестирования никак влияет на возможность их дальнейшего выступления на международных или внутренних стартах, — заметила Пахноцкая. — Те же Загитова и Медведева, если у них будет намерение выходить на лед дальше, продолжат это делать. Что касается решения ISU не включать этих трех фигуристок в свои пулы, то РУСАДА рассмотрит эту ситуацию и не исключает вхождения спортсменок в национальные пулы, если до сегодняшнего дня они там не присутствовали».
Олимпийская чемпионка Загитова объявила о приостановке карьеры незадолго до старта чемпионата России в середине декабря, двукратная чемпионка мира Медведева на декабрьском чемпионате России снялась с выступлений перед произвольной программой из-за повреждения ботинка, Щербакова одержала победы на двух последних национальных первенствах, а на чемпионате Европы — 2020 стала второй после своей соотечественницы Алены Косторной.