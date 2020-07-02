Отсутствие Медведевой и Загитовой в пуле тестирования не помешает им выступать на турнирах

«Решение международных спортивных федерации не включать того или иного спортсмена в свои новые пулы тестирования никак влияет на возможность их дальнейшего выступления на международных или внутренних стартах, — заметила Пахноцкая. — Те же Загитова и Медведева, если у них будет намерение выходить на лед дальше, продолжат это делать. Что касается решения ISU не включать этих трех фигуристок в свои пулы, то РУСАДА рассмотрит эту ситуацию и не исключает вхождения спортсменок в национальные пулы, если до сегодняшнего дня они там не присутствовали».