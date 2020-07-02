Медведева оценила возможность выучить четверные прыжки

Спортсменка заявила, что уже не в том возрасте, чтобы выучить эти элементы, тем не менее она выразила желание побеждать на соревнованиях. «Сейчас некоторые российские фигуристки исполняют четверные прыжки, но эти девушки очень юны. Когда я была в их возрасте, то пробовала прыгать четверные, но тогда квады не были трендом», — добавила она. Медведева подчеркнула, что дважды побеждала на чемпионатах мира без четверных прыжков.