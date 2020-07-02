Медведева оценила возможность выучить четверные прыжки
Российская фигуристка Евгения Медведева оценила возможность выучить четверные прыжки. Ее слова приводит Jisin.
Российская фигуристка Евгения Медведева оценила возможность выучить четверные прыжки. Ее слова приводит Jisin.
Спортсменка заявила, что уже не в том возрасте, чтобы выучить эти элементы, тем не менее она выразила желание побеждать на соревнованиях. «Сейчас некоторые российские фигуристки исполняют четверные прыжки, но эти девушки очень юны. Когда я была в их возрасте, то пробовала прыгать четверные, но тогда квады не были трендом», — добавила она. Медведева подчеркнула, что дважды побеждала на чемпионатах мира без четверных прыжков.
29 июня фигуриста рассказала о желании стать тренером после окончания спортивной карьеры. Она отметила, что уже сейчас работает с юниорами в Торонто.
Медведева живет и тренируется в Канаде у местного тренера Брайана Орсера. До этого она занималась у отечественного специалиста Этери Тутберидзе. Под руководством Тутберидзе Медведева по два раза выиграла чемпионаты мира и Европы, а также стала серебряным призером Олимпийских игр в Пхенчхане.