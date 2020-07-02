Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:00
Шеффилд Юнайтед
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Зарубежный
20:30
Эйбар
Осасуна
Футбол. Зарубежный
20:30
Реал Сосьедад
Эспаньол
Футбол. Зарубежный
20:30
Аталанта
Наполи
Футбол. Зарубежный
22:15
Манчестер Сити
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
22:45
Рома
Удинезе
Футбол. Зарубежный
23:00
Реал
Хетафе
Все события
Фоторепортажи
10«Реал» победил «Валенсию»
15Первая победа Николича
18:10 (мск), источник: Lenta.Ru

Медведева оценила возможность выучить четверные прыжки

Российская фигуристка Евгения Медведева оценила возможность выучить четверные прыжки. Ее слова приводит Jisin.

Наверх
Источник: Reuters
14
фотографий
14
фотографий
14
фотографий
Стильные наряды фигуристки на льду и за его пределами.

Спортсменка заявила, что уже не в том возрасте, чтобы выучить эти элементы, тем не менее она выразила желание побеждать на соревнованиях. «Сейчас некоторые российские фигуристки исполняют четверные прыжки, но эти девушки очень юны. Когда я была в их возрасте, то пробовала прыгать четверные, но тогда квады не были трендом», — добавила она. Медведева подчеркнула, что дважды побеждала на чемпионатах мира без четверных прыжков.

29 июня фигуриста рассказала о желании стать тренером после окончания спортивной карьеры. Она отметила, что уже сейчас работает с юниорами в Торонто.

Во время загрузки произошла ошибка.

Медведева живет и тренируется в Канаде у местного тренера Брайана Орсера. До этого она занималась у отечественного специалиста Этери Тутберидзе. Под руководством Тутберидзе Медведева по два раза выиграла чемпионаты мира и Европы, а также стала серебряным призером Олимпийских игр в Пхенчхане.

Читайте также
 «Хочу расти в новой профессии»: фигуристка бросила спорт ради порно
Самая сексуальная спортсменка мира попозировала в обтягивающем топе
Шаг до титула. «Зенит» уже 5 июля может оформить чемпионство
«Спасите легкую атлетику»: Дмитрий Губерниев — о ситуации с ВФЛА
Генеральный директор «Зенита»: Сердар Азмун наказан рублем
«Барселона» предложила Гризманна «ПСЖ», «Интеру» и «Ювентусу»
Черевченко покинул «Арсенал». Его может заменить Юрий Семин
Сын Диего Симеоне установил уникальное достижение в серии А
17-летний игрок «Спортинга» побил рекорд Роналду
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь