Американский фигурист-гей обратился к фанатам на русском языке
Американский фигурист Джонни Вейр обратился к подписчикам в Instagram на русском языке.
Американский фигурист Джонни Вейр обратился к подписчикам в Instagram на русском языке.
Вейр, которому 2 июля исполнилось 36 лет, поблагодарил фанатов за поздравления с днем рождения. «Всем привет! Спасибо вам большое за ваши поздравления! Для меня это очень, очень приятно», — сказал фигурист.
Вейр совершил
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