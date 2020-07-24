«С такой болезнью я еще не сталкивалась никогда». Фигуристка Анастасия Шпилевая переболела коронавирусом

«Хотела сохранить все в тайне, но теперь понимаю, что в этом нет никакого смысла.
Долгое время я, честно говоря, не верила в этот «магический несуществующий вирус», о котором говорят все вокруг. Тем не менее я очень трепетно относилась к своему здоровью, носила маску, перчатки. Антисептик в сумочке стал моим обязательным аксессуаром. Но произошло то, что произошло — я заболела. В подробности вдаваться не буду, но скажу только, что с такой болезнью я еще не сталкивалась никогда (и дай бог больше никогда не столкнусь).
Я вылечилась, за что хочу сказать огромное спасибо всем врачам, медсестрам, и всему персоналу больницы ФМБЦ имени Бурназяна. Докторам Александру Озерову и Левану Циклаури — за помощь. Своему дорогому партнеру, тренерам и родителям — за колоссальную поддержку.
Но, к сожалению, это еще не конец истории. После того, как я начала давать небольшую нагрузку своему организму, чтобы прийти в форму после длительной болезни, начались осложнения. Выйдя всего лишь на одну тренировку, я снова села дома. И передвигаться пока я могу только так.
К чему я это все пишу… Пожалуйста, берегите себя и своих близких, будьте здоровы и соблюдайте меры предосторожности. Всем тепла, — написала Шпилевая в инстаграме.