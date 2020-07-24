«С такой болезнью я еще не сталкивалась никогда». Фигуристка Анастасия Шпилевая переболела коронавирусом

Долгое время я, честно говоря, не верила в этот «магический несуществующий вирус», о котором говорят все вокруг. Тем не менее я очень трепетно относилась к своему здоровью, носила маску, перчатки. Антисептик в сумочке стал моим обязательным аксессуаром. Но произошло то, что произошло — я заболела. В подробности вдаваться не буду, но скажу только, что с такой болезнью я еще не сталкивалась никогда (и дай бог больше никогда не столкнусь).