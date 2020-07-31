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17:58 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Тарасова рассказала, почему Косторная ушла к Плющенко

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости, Анатолий Самохвалов. Чемпионка Европы 2020 года по фигурному катанию Алена Косторная покинула группу Этери Тутберидзе, видимо, в целях поиска большего индивидуального внимания, сказала РИА Новости заслуженный тренер России Татьяна Тарасова.

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Источник: Спорт РИА Новости

В пятницу Тутберидзе сообщила в своем Instagram, что Косторная перешла тренироваться к Плющенко. Ранее от Тутберидзе к Плющенко перешла двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова.

«Я думаю, что они уходят от того, что им не хватает индивидуального внимания. Они очень ценят Этери и хотят больше с ней заниматься индивидуально. А если она им в этом отказывает, они начинают принимать какие-то решения. У Этери же есть своя система и она от нее не отходит. Косторная хочет кататься одна, чтобы у нее было персональное время, внимание. Она этого заслуживает», — сказала Тарасова по телефону.

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Этери Тутберидзе — мастер по созданию чемпионок

«Как она это внимание получит в новой группе, им лучше знать — куда они идут, зачем они идут, что они делают… Это надо их спросить. Но у Плющенко работает Сережа Розанов, это тренер, которого подготовили Этери Тутберидзе и Сергей Дудаков», — обратила внимание собеседница агентства.

По словам Тарасовой, «никто не хочет готовиться к Олимпийским играм, катаясь на одном льду с соперником». «И я думаю, что это основная причина», — добавила она.

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