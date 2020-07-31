Тарасова рассказала, почему Косторная ушла к Плющенко

«Я думаю, что они уходят от того, что им не хватает индивидуального внимания. Они очень ценят Этери и хотят больше с ней заниматься индивидуально. А если она им в этом отказывает, они начинают принимать какие-то решения. У Этери же есть своя система и она от нее не отходит. Косторная хочет кататься одна, чтобы у нее было персональное время, внимание. Она этого заслуживает», — сказала Тарасова по телефону.