Слуцкая упрекнула Плющенко за критику Тутберидзе
Двукратный призер Олимпийских игр по фигурному катанию Ирина Слуцкая высказала свое мнение о критике олимпийского чемпиона Евгения Плющенко в адрес тренера Этери Тутберидзе.
Двукратный призер Олимпийских игр по фигурному катанию Ирина Слуцкая высказала свое мнение о критике олимпийского чемпиона Евгения Плющенко в адрес тренера Этери Тутберидзе.
Ранее фигуристка Алена Косторная перешла от Тутберидзе под руководство Плющенко. Позже новый тренер фигуристки раскритиковал ее предыдущие программы, заявив об их смене.
По мнению
«Критиковать всегда проще, нежели делать
«Если бы чемпионат мира в Монреале