Слуцкая упрекнула Плющенко за критику Тутберидзе

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Ранее фигуристка Алена Косторная перешла от Тутберидзе под руководство Плющенко. Позже новый тренер фигуристки раскритиковал ее предыдущие программы, заявив об их смене.

По мнению экс-фигуристки, Тутберидзе сделала из Косторной настоящего профессионала, поэтому некоторое время после перехода спортсменка будет кататься на заложенном фундаменте.

«Критиковать всегда проще, нежели делать что-то самому. В этом вопросе, к великому сожалению, вижу много негатива от Жени. Неэтично осуждать работу специалиста, воспитавшего целую плеяду замечательных спортсменок, олимпийских чемпионок и чемпионок мира. Этери Георгиевна, в силу старшего возраста и более профессионального подхода, так себя не ведет», — цитирует Слуцкую Team Russia.

«Если бы чемпионат мира в Монреале все-таки в этом году состоялся, все увидели бы, на какой большой высоте находится планка Тутберидзе», — добавила спортсменка.