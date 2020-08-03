Косторная ушла от Тутберидзе с нарушением. Фигуристку могут дисквалифицировать?

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Переход Алены Косторной из «Хрустального» в академию «Ангелы Плющенко» — главное спортивное событие России последних дней. В соцсетях им интересуются даже американские и японские фанаты с изображающими шок смайлами: что произошло? Почему русские опять скандалят?

За три дня о трансфере успели поспорить звезды и болельщики, рассмотрены все аспекты — от финансовых причин до недовольства тренеров самой системой переходов, которая абсолютно не регламентирована.

Некоторые наблюдательные зрители подметили, что сама по себе юридическая чистота трансфера вызывает вопрос. Вроде как трансферное окно закрылось 31 мая. А как насчет согласований со стороны «Самбо-70»? Этери Тутберидзе явно не в восторге от такого интересного поворота в карьере своей ученицы.

Регламент — против Косторной и Плющенко

Как гласит Конституция, Россия — правовое государство. А значит, нужно обратиться к регламенту. Идем на сайт федерации фигурного катания Москвы, которая как раз регулирует смены школ спортсменами, и находим там «Положение о порядке переходов спортсменов». Тот самый документ, по которому юридически и должны быть устроены все трансферы.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B3mdj2joezl/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B3mdj2joezl/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B3mdj2joezl/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Aliona Kostornaia (@aliona_officialnew)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-10-14T13:52:22+00:00">14 Окт 2019 в 6:52 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Что для нас основное в его тексте применительно к ситуации с Косторной? Статья 2 — порядок перехода. Первые два пункта звучат следующим образом:

2.1. На территории города Москвы устанавливается уведомительный порядок переходов спортсменов из одной спортивной организации (клуба, команды) в другую. В случае возникновения необходимости перехода спортсмен (для несовершеннолетних — опекун, попечитель и т. п. ) либо тренер, к которому спортсмен переходит, ОБЯЗАН направить в Дирекцию Федерации уведомление (заявление) о переходе с указанием даты перехода и письменного обоснования перехода. На уведомлении должны быть отметки действующего тренера и нового тренера, а также отметка о согласии руководителя организации, в которую спортсмен переходит. Уведомление должно быть направлено на адрес дирекции Федерации не позднее 10 дней с момента перехода.

2.2. В случае несоблюдения требований, указанных в пп. 2.1. настоящего Положения по решению Президиума Федерации спортсмен может быть дисквалифицирован от участия в любых московских соревнованиях, а также соревнованиях, для участия в которых необходима заявка Федерации.

И статья 3 — сроки: С целью упорядочения переходов и сохранения порядка работы спортивных организаций и тренеров период переходов устанавливается с 1 апреля по 31 мая текущего сезона.

Резюмируем: в случае перехода Косторной, если действовать строго по регламенту, необходима бумага от родителей Алены либо от Евгения Плющенко и его академии.

Что важно: на этой бумаге должна быть подпись Этери Тутберидзе, то есть бывшего тренера чемпионки Европы (но пока де-юре еще действующего). Наконец, вся процедура должна пройти в 10-дневный срок. Правда, не совсем понятно, что в принципе значит переход. Если таковым считать первый день занятий в другой школе, то он, по словам Плющенко, в случае Косторной это случилось 1 августа.

Получается, если по регламенту Тутберидзе откажется ставить подпись, то Президиум федерации может отстранить Косторную от соревнований на неопределенный срок? Косторная является членом сборной Москвы, и именно представляя регион, она может участвовать в чемпионате России. Отстранение столичной федерацией означает непопадание не только на городские соревнования, но и национальные — а значит, и будущие международные. Неужели так все серьезно?

Не совсем. Важный момент здесь именно в «уведомительном» порядке переходов. Уведомительный, а не разрешительный характер по духу предполагает, что достаточно поставить в известность регулирующие органы, и для запрета нужны очень веские причины.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CDTqWNoH-G-/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CDTqWNoH-G-/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CDTqWNoH-G-/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Eteri Tutberidze (@tutberidze.eteri)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-07-31T12:55:15+00:00">31 Июл 2020 в 5:55 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Но самое главное — 1 августа никак не входит в срок с 1 апреля по 31 мая, хоть по лунному, хоть по старославянскому календарю.

Индивидуальный подход

Значит, трансфер Косторной недействителен? Что в принципе делают в таких неоднозначных ситуациях? «СЭ» расспросил главу Спортивно-технического комитета московской федерации Олега Овсянникова, серебряного призера Олимпиады-1998 в танцах вместе с Анжеликой Крыловой. Именно комитет экс-фигуриста и тренера будет первым рассматривать заявление Косторной и отправлять его на согласование президиуму.

— Официального заявления от нее нет, вероятно, оно будет в ближайшие дни, — рассказал вице-чемпион Нагано. — Пока нет бумаги с разрешением перехода от «Самбо-70» и Плющенко, их визированием — не о чем говорить. Переход остается слухом.

— Для перехода необходимо согласие Тутберидзе? Судя по регламенту — да.

— Отметку может поставить предыдущий тренер, но в целом важна резолюция от предыдущей школы. То есть подписать может директор или некий официальный представитель, не обязательно Тутберидзе. Сложнее вопрос с финансированием — там могут быть нюансы, и вопрос с датами.

— Официальное трансферное окно же закрыто.

— Решает в конечном итоге президиум, в нем заседает Елена Анатольевна Чайковская, наш гуру и тренер сборной России, другие люди. Все точки зрения учитываются. И всегда федерация была за спортсмена, мы шли навстречу, делали исключения. Чемпионку Европы выкинуть на улицу — согласитесь, тоже поведение неправильное.

— На вашей памяти запреты спортсменам сменить школу бывали?

— На уровне таких звезд — не припомню.

Вместо Тутберидзе может расписаться чиновник

Как рассказал нам источник, знакомый с процессом согласования трансфера Косторной, вероятность дисквалификации крайне мала.

— Все зависит от президиума. Учитывая заслуги, уровень спортсменки и важность для сборной страны или города, могут принять решение об одобрении перехода даже без нужной подписи. И даты тоже плавающие, и в «Хрустальный», и из него переходили и в другие сроки — опять же, региональные федерации принимают во внимание всю необходимость и причины перехода — формулировки примерно такие.

Если тренер расписываться не хочет, за него ставят автограф руководители. Бывает другая практика: иногда школе уже сложно изменить документацию, схему комплектования, сметы — и фигурист продолжает числиться в ней, но выступает за другую. Такие ситуации урегулируются, но в случае нормальных переходов. Вряд ли в случае Косторной стороны договорятся таким образом. Но дисквалификаций я на своей памяти не помню, — рассказал собеседник «СЭ».

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Не проще ли переписать регламент?

Пункт 1.3 документа, который мы рассматривали в начале гласит: «Данное Положение обязательно для выполнения спортсменами, клубами, командами, спортивными организациями города Москвы». Но по факту получается, что регламент «резиновый», и при желании руководители федерации могут принять любое решение.