Косторная ушла от Тутберидзе с нарушением. Фигуристку могут дисквалифицировать?
«СЭ» изучил все формальности.
«СЭ» изучил все формальности.
Переход Алены Косторной из «Хрустального» в академию «Ангелы Плющенко» — главное спортивное событие России последних дней. В соцсетях им интересуются даже американские и японские фанаты с изображающими шок смайлами: что произошло? Почему русские опять скандалят?
За три дня о трансфере успели поспорить звезды и болельщики, рассмотрены все аспекты — от финансовых причин до недовольства тренеров самой системой переходов, которая абсолютно не регламентирована.
Некоторые наблюдательные зрители подметили, что сама по себе юридическая чистота трансфера вызывает вопрос. Вроде как трансферное окно закрылось 31 мая. А как насчет согласований со стороны «Самбо-70»? Этери Тутберидзе явно не в восторге от такого интересного поворота в карьере своей ученицы.
Как гласит Конституция, Россия — правовое государство. А значит, нужно обратиться к регламенту. Идем на сайт федерации фигурного катания Москвы, которая как раз регулирует смены школ спортсменами, и находим там «Положение о порядке переходов спортсменов». Тот самый документ, по которому юридически и должны быть устроены все трансферы.
Что для нас основное в его тексте применительно к ситуации с Косторной? Статья 2 — порядок перехода. Первые два пункта звучат следующим образом:
2.1. На территории города Москвы устанавливается уведомительный порядок переходов спортсменов из одной спортивной организации (клуба, команды) в другую. В случае возникновения необходимости перехода спортсмен (для несовершеннолетних — опекун, попечитель
2.2. В случае несоблюдения требований, указанных в пп. 2.1. настоящего Положения по решению Президиума Федерации спортсмен может быть дисквалифицирован от участия в любых московских соревнованиях, а также соревнованиях, для участия в которых необходима заявка Федерации.
И статья 3 — сроки: С целью упорядочения переходов и сохранения порядка работы спортивных организаций и тренеров период переходов устанавливается с 1 апреля по 31 мая текущего сезона.
Что важно: на этой бумаге должна быть подпись Этери Тутберидзе, то есть бывшего тренера чемпионки Европы (но пока
Получается, если по регламенту Тутберидзе откажется ставить подпись, то Президиум федерации может отстранить Косторную от соревнований на неопределенный срок? Косторная является членом сборной Москвы, и именно представляя регион, она может участвовать в чемпионате России. Отстранение столичной федерацией означает непопадание не только на городские соревнования, но и национальные — а значит, и будущие международные. Неужели так все серьезно?
Не совсем. Важный момент здесь именно в «уведомительном» порядке переходов. Уведомительный, а не разрешительный характер по духу предполагает, что достаточно поставить в известность регулирующие органы, и для запрета нужны очень веские причины.
Но самое главное — 1 августа никак не входит в срок с 1 апреля по 31 мая, хоть по лунному, хоть по старославянскому календарю.
Значит, трансфер Косторной недействителен? Что в принципе делают в таких неоднозначных ситуациях? «СЭ» расспросил главу
— Официального заявления от нее нет, вероятно, оно будет в ближайшие дни, — рассказал
— Для перехода необходимо согласие Тутберидзе? Судя по регламенту — да.
— Отметку может поставить предыдущий тренер, но в целом важна резолюция от предыдущей школы. То есть подписать может директор или некий официальный представитель, не обязательно Тутберидзе. Сложнее вопрос с финансированием — там могут быть нюансы, и вопрос с датами.
— Официальное трансферное окно же закрыто.
— Решает в конечном итоге президиум, в нем заседает Елена Анатольевна Чайковская, наш гуру и тренер сборной России, другие люди. Все точки зрения учитываются. И всегда федерация была за спортсмена, мы шли навстречу, делали исключения. Чемпионку Европы выкинуть на улицу — согласитесь, тоже поведение неправильное.
— На вашей памяти запреты спортсменам сменить школу бывали?
— На уровне таких звезд — не припомню.
Как рассказал нам источник, знакомый с процессом согласования трансфера Косторной, вероятность дисквалификации крайне мала.
— Все зависит от президиума. Учитывая заслуги, уровень спортсменки и важность для сборной страны или города, могут принять решение об одобрении перехода даже без нужной подписи. И даты тоже плавающие, и в «Хрустальный», и из него переходили и в другие сроки — опять же, региональные федерации принимают во внимание всю необходимость и причины перехода — формулировки примерно такие.
Если тренер расписываться не хочет, за него ставят автограф руководители. Бывает другая практика: иногда школе уже сложно изменить документацию, схему комплектования, сметы — и фигурист продолжает числиться в ней, но выступает за другую. Такие ситуации урегулируются, но в случае нормальных переходов. Вряд ли в случае Косторной стороны договорятся таким образом. Но дисквалификаций я на своей памяти не помню, — рассказал собеседник «СЭ».
Пункт 1.3 документа, который мы рассматривали в начале гласит: «Данное Положение обязательно для выполнения спортсменами, клубами, командами, спортивными организациями города Москвы». Но по факту получается, что регламент «резиновый», и при желании руководители федерации могут принять любое решение.
Переходы в определенное окно, возможно, действительно архаизм — ситуации могут быть экстренные, и это правильно, что федерация рассматривает каждый случай индивидуально. Но может быть, тогда просто переписать само положение? Чтобы юридических коллизий не возникало. Понять недовольство тренеров постоянными «предательствами» можно, но их подопечные руководствуются не только желанием насолить и подставить, а своими представлениями об успешной карьере. Успешные фигуристы стране нужны. А из крепостной на поводке вряд ли получится олимпийская чемпионка.