Косторной откажут в переходе в академию Плющенко
Глава Федерации фигурного катания на коньках России (ФФКР) Александр Коган прокомментировал смену тренера фигуристкой Аленой Косторной. Его слова передает RT.
Глава Федерации фигурного катания на коньках России (ФФКР) Александр Коган прокомментировал смену тренера фигуристкой Аленой Косторной. Его слова передает RT.
Коган заявил, что переход Косторной из «Самбо-70», где она занималась в группе Этери Тутберидзе, в академию Евгения Плющенко невозможен, так как вышли сроки подачи документов для этого. Это значит, что спортсменке откажут в официальном переходе, и в новом сезоне она будет представлять прежнюю школу. Тренироваться при этом она сможет у Плющенко.
«Мы не можем запретить переходы от тренера к тренеру, не можем обязать спортсмена работать с конкретным специалистом, но, раз закрыто трансферное окно, переходов из одной организации в другую быть не может», — уточнил Коган. Он заметил, что пока в федерацию не поступало никаких документов по поводу перехода фигуристки.
3 августа двукратный призер Олимпийских игр Ирина Слуцкая обвинила Плющенко в неэтичном поведении в ситуации со сменой Косторной тренера. По мнению бывшей фигуристки, Тутберидзе ведет себя более сдержанно в силу старшего возраста и профессионального подхода.
О переходе Косторной в академию Плющенко стало известно 31 июля. Под руководством Тутберидзе она стала чемпионкой Европы и победительницей финала