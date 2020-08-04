«Уход от Тутберидзе? Решила, что надо попробовать разное». Трусова и Плющенко о целях, тренировках и ультра-си
Первое совместное интервью.
Первое совместное интервью.
Вот уже почти три месяца как Александра Трусова — ученица Евгения Плющенко. За это время Александра успела съездить на сборы в Кисловодск, а также начать тренировки на льду академии двукратного олимпийского чемпиона. В документальном фильме «Александра Трусова. В четыре оборота!» фигуристка рассказала о причинах ухода от Тутберидзе и порассуждала о четверных, а Плющенко отметил сильные качества фигуристки и обозначил ориентиры для будущих тренировок.
О переходе в группу Тутберидзе
— Хотела перейти к Тутберидзе, потому что там было много чемпионок, сильный тренерский штаб, хотелось попробовать там. Перешла в «Хрустальный» накануне ЧМ-2016. Было комфортно общаться с Женей Медведевой, жили с ней в «Новогорске». Не было ощущения, что говорила с
Об
— Это была моя инициатива — начать учить четверные прыжки. Как отреагировала Тутберидзе? Сначала сказала «нет», потом — «посмотрим», потом — «давай попробуем тройной аксель». Но
Прошлый сезон? Меня не столько третье место расстраивало, сколько то, что я ни разу не сделала свою программу. В финале
Я всегда хотела прыгать, а меня останавливали. И это не первый год. Я всегда хотела, чтобы было больше. В том году самое большое количества квадов — три, в этом — пять.
О причинах перехода к Плющенко
— Я считаю, что это нормально — тренироваться у разных тренеров.
Было много факторов, в том числе и уменьшение количества элементов
Сейчас я хочу стабильно катать то, что есть, потом опять буду думать о рекордах.
К Этери Георгиевне у меня осталось полное уважение, ничего к ней не поменялось. Я просто решаю, что надо пробовать разное. Вот и все.
— Трусова — это большая ответственность и большой кайф, но в то же время — большой подарок. Очень интересно двигаться с Сашей, но очень много нужно работать.
Я смотрю на детей и вижу страх, когда говоришь им: «Давай попробуем четверной или 3,5 оборота». Но она не боится. Не боится шлепнуться, не боится упасть, она как бультерьер идет в атаку. Это потрясающее качество.
Она очень сильная. Мы сейчас на сборе делали много ОФП, она — такой бронепоезд. Да, она иногда психует сама на себя: «Не получается, я должна сделать, но почему я должна сделать именно сегодня?» Но у нас характеры
Техника у Саши совершенно не «мишинская», она широкая, больше силовая. Поэтому хочется сделать все прыжки именно техничными, чтобы спортсмен вообще не думал, как бы силой прыгнуть, а именно силой вкрутиться, не искать толчок, не искать удобства прыжка. А именно не думая — заходить и работать только по технике.
У нее прыжки — в зятяг, а потом подтягиваются руки. А нужно без всяких задержек, сразу поворачиваться, накручиваться и держать плотную группировку.
Сейчас мы очень много работаем над скольжением, над катанием и артистичностью. Это то, чего не хватало Трусовой, она сама это понимает. Сашка — действительно работяга, труженица. Она хочет делать 5 четверных прыжков в одной программе, обязательно — аксель в три с половиной. И, конечно, новые образы. Думаю, мы идем в правильном ключе.