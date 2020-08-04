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14:33 (мск), источник: Sport24

«Уход от Тутберидзе? Решила, что надо попробовать разное». Трусова и Плющенко о целях, тренировках и ультра-си

Первое совместное интервью.

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Вот уже почти три месяца как Александра Трусова — ученица Евгения Плющенко. За это время Александра успела съездить на сборы в Кисловодск, а также начать тренировки на льду академии двукратного олимпийского чемпиона. В документальном фильме «Александра Трусова. В четыре оборота!» фигуристка рассказала о причинах ухода от Тутберидзе и порассуждала о четверных, а Плющенко отметил сильные качества фигуристки и обозначил ориентиры для будущих тренировок.

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Александра Трусова

О переходе в группу Тутберидзе

— Хотела перейти к Тутберидзе, потому что там было много чемпионок, сильный тренерский штаб, хотелось попробовать там. Перешла в «Хрустальный» накануне ЧМ-2016. Было комфортно общаться с Женей Медведевой, жили с ней в «Новогорске». Не было ощущения, что говорила с кем-то, кто уже много всего выиграл. Вообще, со всеми всегда хорошо общалась, не только с Медведевой.

Об ультра-си и прошлом сезоне

— Это была моя инициатива — начать учить четверные прыжки. Как отреагировала Тутберидзе? Сначала сказала «нет», потом — «посмотрим», потом — «давай попробуем тройной аксель». Но какое-то время он у меня не получался, мы решили сначала попробовать четверные, потом — триксель.

Прошлый сезон? Меня не столько третье место расстраивало, сколько то, что я ни разу не сделала свою программу. В финале Гран-при я настояла на том, чтобы в программах были и тройной аксель, и пять четверных. Не все получилось, и перед чемпионатом России у меня убрали один четверной в произвольной и триксель в короткой. Я сначала была против, но в день выступления согласилась — все-таки было важно отобраться на чемпионат Европы, а дальше — опять вставлять. Но на ЧЕ тренеры опять настояли, чтобы я откатала чисто — без трикселя и с тремя четверными. Но все равно — нет.

Я всегда хотела прыгать, а меня останавливали. И это не первый год. Я всегда хотела, чтобы было больше. В том году самое большое количества квадов — три, в этом — пять.

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О причинах перехода к Плющенко

— Я считаю, что это нормально — тренироваться у разных тренеров.

Было много факторов, в том числе и уменьшение количества элементов ультра-си. Потом, почему-то же я не могу откатать чисто. Поэтому мы решили, что надо попробовать у Евгения Викторовича. Он сам катал с четверными, и, может быть, он знает, как это сделать, чтобы чисто кататься, именно каждый раз, стабильно. Финальное слово при выборе тренера было за мной, я уже достаточно взрослая. Но обсуждали, конечно, вместе с родителями.

Сейчас я хочу стабильно катать то, что есть, потом опять буду думать о рекордах.

К Этери Георгиевне у меня осталось полное уважение, ничего к ней не поменялось. Я просто решаю, что надо пробовать разное. Вот и все.

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Евгений Плющенко

— Трусова — это большая ответственность и большой кайф, но в то же время — большой подарок. Очень интересно двигаться с Сашей, но очень много нужно работать.

Я смотрю на детей и вижу страх, когда говоришь им: «Давай попробуем четверной или 3,5 оборота». Но она не боится. Не боится шлепнуться, не боится упасть, она как бультерьер идет в атаку. Это потрясающее качество.

Она очень сильная. Мы сейчас на сборе делали много ОФП, она — такой бронепоезд. Да, она иногда психует сама на себя: «Не получается, я должна сделать, но почему я должна сделать именно сегодня?» Но у нас характеры где-то даже схожи, именно по тренировочному процессу, по фигурному катанию.

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Техника у Саши совершенно не «мишинская», она широкая, больше силовая. Поэтому хочется сделать все прыжки именно техничными, чтобы спортсмен вообще не думал, как бы силой прыгнуть, а именно силой вкрутиться, не искать толчок, не искать удобства прыжка. А именно не думая — заходить и работать только по технике.

У нее прыжки — в зятяг, а потом подтягиваются руки. А нужно без всяких задержек, сразу поворачиваться, накручиваться и держать плотную группировку.

Сейчас мы очень много работаем над скольжением, над катанием и артистичностью. Это то, чего не хватало Трусовой, она сама это понимает. Сашка — действительно работяга, труженица. Она хочет делать 5 четверных прыжков в одной программе, обязательно — аксель в три с половиной. И, конечно, новые образы. Думаю, мы идем в правильном ключе.

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Источник: Футболист «Зенита» хочет играть в топ-лиге
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