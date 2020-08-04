Федерация намерена запретить Косторной выступать за школу Плющенко. Переход под угрозой?

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Переход Алёны Косторной от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко обернулся громким скандалом.

Одни обвиняли Косторную в предательстве и неблагодарности, другие, напротив, поддерживали спортсменку и критиковали Тутберидзе. Казалось, на скандальную ситуацию отреагировали все, кто имеет хоть какое-то отношение к фигурному катанию.

Кроме Федерации фигурного катания на коньках России.

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Отсутствие какой-либо официальной позиции давало богатую почву для домыслов, но спустя несколько дней чиновники всё-таки прервали молчание и огорошили поклонников Косторной: фигуристке не разрешат выступать за школу «Ангелы Плющенко» в следующем сезоне.

Неужели переход оказался под угрозой срыва, и Алёне теперь придётся вернуться к Тутберидзе и слёзно просить взять её обратно?

И почему после сенсационного заявления федерации версия Этери Георгиевны выглядит всё менее правдоподобной?

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Переход Косторной — это вообще законно?

Переход Косторной быстро оброс скандальными подробностями и нестыковками. По словам Тутберидзе, Алёна договорилась с Плющенко ещё в мае. Евгений Викторович же утверждает, что фигуристка вышла с ним на связь только в середине июля. Кроме того, о переходе было объявлено через два месяца после закрытия так называемого трансферного окна — разрешённого периода переходов спортсменов между школами, а всё это время Алёна работала на сборе в Новогорске с тренерским штабом Тутберидзе и даже успела поставить обе программы.

Многие специалисты и болельщики недоумевали, как переход вообще состоялся, если по правилам все сроки давно прошли. Ведь если допустить, что спортсмен может уйти от тренера в любой момент, то в фигурном катании начнётся самый настоящий хаос. С другой стороны, Косторная вряд ли бы решилась на переход к Плющенко, не будь уверена, что сможет выступать в следующем сезоне.

«Выступать Алёна сможет только за “Самбо-70”»

Пролить свет на юридическую сторону вопроса могла федерация фигурного катания, но чиновники молчали, а положения о переходах в открытом доступе нет. Конец паузе спустя несколько дней положил генеральный директор федерации Александр Коган.

«До сих пор в федерации нет документов по переходу ни от Косторной, ни от Плющенко, но, даже когда эти документы у нас появятся и мы будем их рассматривать, решение может быть только одно: выступать в этом сезоне Алёна сможет только за свой прежний клуб — “Самбо-70”», — сказал руководитель.

Косторной запретят кататься за «Ангелов Плющенко»

Слова Когана многие восприняли как настоящую сенсацию. Болельщики, занявшие сторону Тутберидзе, уверены, что неблагодарной спортсменке воздалось за предательство, и теперь ей придётся вернуться в «Хрустальный» и просить у тренера прощения. Якобы в противном случае Алёна и вовсе пропустит целый сезон.

Но на самом деле речь идёт только о том, что федерация, согласно имеющимся правилам, намеревается запретить Косторной выступать именно за школу Евгения Плющенко, а не под его руководством.

И Коган это ясно дал понять: «Мы не можем запретить переходы от тренера к тренеру, не можем обязать спортсмена работать с конкретным специалистом, но, раз закрыто трансферное окно, переходов из одной организации в другую быть не может».

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Косторная повторит путь Медведевой

Так что ни возвращаться к Тутберидзе, ни заканчивать карьеру Косторной не придётся. Она продолжит тренироваться у Плющенко, но на соревнованиях будет представлять свою прежнюю школу — «Самбо-70», в рамках которой функционирует отделение фигурного катания «Хрустальный». В практическом смысле это означает, что финансирование на подготовку спортсменки сборной России Косторной будет выделяться её прежней школе. То есть Плющенко должен либо договориться с руководством «Самбо-70», либо полностью взять затраты на работу с Алёной на себя.

Конечно, ситуация для Евгения не самая приятная, но вряд ли она заставит его отказаться от сотрудничества с Косторной. К примеру, Евгения Медведева по документам до сих пор представляет «Самбо-70», хотя уже два года работает в канадском «Крикет-клубе» с Брайаном Орсером.

Понятно, что в случае с Медведевой это лишь формальность, позволяющая оплачивать тренировки за рубежом из бюджета, но как Женю давно воспринимают в качестве ученицы Орсера, так и тренером Косторной в следующем сезоне будет Плющенко. Именно он будет готовить её к сезону, стоять у бортика и сидеть в «кисс энд край».

Версия Тутберидзе выглядит неправдоподобно

А ещё слова Когана косвенно подтверждают правоту Плющенко в споре с Тутберидзе. Если бы соглашение Алёны с «Ангелами Плющенко» было достигнуто уже в мае, то Евгению ничего не мешало бы оформить переход по всем правилам и получать деньги на подготовку ещё одной топовой фигуристки. Да и вряд ли бы Плющенко добровольно отказался от упоминания своей школы во всех протоколах.

Всё указывает на то, что Косторная действительно попросилась в группу Плющенко совсем недавно. Другое дело, что заявление Тутберидзе основано на словах самой фигуристки, которая могла задумываться об уходе до того, как связалась с Плющенко. В любом случае теперь версия о тайном соглашении, достигнутом ещё в мае, выглядит всё менее правдоподобной.

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Почему Косторная заслуживает наказания?

Если федерация действительно решит, что в следующем сезоне Косторная должна будет представлять свой предыдущий клуб, то это будет справедливо. Её переход состоялся вне установленных рамок, поэтому спортсменка должна быть наказана за нарушение правил. Глядя на пример Косторной, большинство школ откажутся от переходов фигуристов после трансферного окна, так как просто не имеют возможности оплачивать их подготовку без помощи федерации.

Но главное, что действующая победительница финала Гран-при и чемпионата Европы, обладательница двух мировых рекордов Алёна Косторная сможет продолжить карьеру и тренироваться у того, у кого считает нужным. Иначе бы фигурное катание понесло огромное потерю.