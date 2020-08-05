«Прекратите вакханалию». Медведева ответила на вопрос про слухи о переходе к Плющенко

«Женя, дорогая. Что за слухи ходят про ваш переход к Плющенко? Неужели правда?» — спросил в комментариях под одним из постов пользователь с ником solo_v_yova.
«Прекратите вакханалию. Я нашла свое место в жизни и своих людей. Мне не нужно ничего менять. И вы займитесь своими делами. Ответ не только вам, но и тем, кто намекает на сенсации», — ответила Медведева.
С лета 2018 года Медведева тренируется у канадского тренера Брайана Орсера. До этого она на протяжении 11 лет занималась в группе Этери Тутберидзе.
Напомним, в этом году от Тутберидзе к Плющенко перешли бронзовый призер чемпионата Европы Александра Трусова и чемпионка Европы Алена Косторная.
Медведева — серебряный призер Олимпийских игр 2018 года, двукратная чемпионка мира, Европы и России, а также двукратная победительница финала Гран-при.