Тренер для внутреннего пользования. Почему у Тутберидзе ничего не получится в США

Источник: РИА "Новости"

12 фотографий 12 фотографий 12 фотографий Одна из самых известных тренеров по фигурному катанию в истории России. Из-под её крыла вышли две олимпийских чемпионки, две чемпионки мира и чемпионка Европы.

«Страшно, что мы просто выпихиваем её из России в США», — возмущался телеведущий Дмитрий Киселёв в связи с массовым бегством фигуристок от тренера Этери Тутберидзе.

Эта позиция популярна среди болельщиков не первый год: доиграетесь, Этери устанет от неблагодарного отношения и уедет за границу. А там её, разумеется, будут боготворить и пылинки сдувать.

Но откуда вообще взялась уверенность, что Тутберидзе сможет добиться успеха за рубежом?

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В России у Тутберидзе идеальные условия

Этери Тутберидзе создала невероятно эффективную систему бесперебойной добычи медалей и вполне заслуженно считается национальным достоянием России. Потеря такого специалиста стала бы сокрушительным ударом по нашему спорту, но пока, к счастью, реальных предпосылок к этому нет.

Хотя свой тренерский путь Тутберидзе начала в США, именно в России она смогла сделать головокружительную карьеру и дорасти до статуса лучшего тренера мира. Сейчас условия работы Этери Георгиевны близки к идеальным. Деятельность «Хрустального» финансируется государством, а заниматься под её руководством мечтает едва ли не каждый маленький фигурист страны.

Кроме того, в России Тутберидзе обладает огромной популярностью даже среди далёких от спорта людей, а по федеральным каналам в её адрес не услышишь и слова критики. Да и за самой наставницей прочно закрепилась репутация настоящего патриота России.

Непонятно, что ещё можно сделать, чтобы удержать Тутберидзе от переезда за границу. Разве что в Конституции прописать запрет на переходы спортсменок из «Хрустального» к Плющенко, а заодно и на любое обсуждение методов работы Этери Георгиевны. Если серьёзно, то большинство предлагаемых способов «защиты Тутберидзе» подразумевает ущемление прав фигуристок, но это мало кого волнует. Видимо потому, что талантливых девочек у нас много, а гениальный тренер — один на всю Россию.

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Работа Тутберидзе в США чревата скандалами

Но дело даже не в том, есть ли реальная угроза отъезда Тутберидзе. Сторонники аргумента «Этери плюнет и уедет» ни на йоту не сомневаются, что за рубежом её методы будут работать столь же эффективно.

«Как мы будем выглядеть, когда её новые воспитанницы, но уже под звёздно-полосатым флагом, будут занимать пьедесталы?» — пишет Киселёв.

Тренерский талант и накопленный опыт Тутберидзе при пересечении океана никуда не исчезнут. Да и стартовая позиция у неё будет очень высокой — помогут репутация тренера чемпионок и связи, оставшиеся со времён жизни в США. Но дальше в дело вступят особенности национального менталитета. На фоне скандалов в спортивной гимнастике работа детских тренеров рассматривается под микроскопом, а любой жалобе придаётся самое серьёзное значение.

Стоит одной фигуристке заявить о жёстком обращении на тренировках, как Этери Георгиевна столкнётся с таким давлением СМИ, какое в России и представить нельзя. Но хуже, что первый же скандал может лишить тренера поддержки федерации и спонсоров, да и желающих тренироваться под её руководством значительно поубавится.

Причём для всего этого вовсе необязательно иметь веские доказательства. За океаном общество чаще встаёт на сторону спортсмена. Особенно в эпоху #metoo.

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Менталитет имеет значение

Ещё один важный фактор — источник финансирования. В США и Канаде подавляющее большинство юных фигуристок тренируются за счёт родителей, а тренер фактически является наёмным работником. В такой ситуации жёсткой и требовательной Тутберидзе будет тяжело перенести российскую модель работы на американскую реальность. Не говоря о том, что возможности выбирать из лучших юных фигуристок страны в Америке у неё не будет. Так что именно в США у Тутберидзе ничего не получится.

В плане менталитета Тутберидзе, возможно, легче работалось бы с азиатскими спортсменками, однако и там добиться соизмеримого с российским успеха ей будет непросто. В Японии есть свои тренеры топ-уровня, которые наверняка не захотят делиться с россиянкой лучшими учениками, а в Китае Этери Георгиевне по сути придётся начинать всё с нуля.

<iframe width="560" height="315" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen frameborder="0" src="https://player-smotri.mail.ru?setDebugRsStreamId=mediaproject_in_article_news&viewMode=external&brandsafety=&channel=news&startId=838149&place_id=article&noSound=1&autoplay=1"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

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Если Тутберидзе, не дай бог, захочет сменить место работы, то её наверняка примут с распростёртыми объятиями во многих странах. Не исключено, что её новые ученицы действительно будут побеждать россиянок. Но воспроизвести отлаженную до мелочей систему подготовки чемпионок за рубежом будет практически нереально.

Уж слишком она заточена под нынешние российские реалии. Под медали любой ценой. Под беспрекословное подчинение.