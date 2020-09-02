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16:24 (мск), источник: Sport24

Бывшая ученица Тутберидзе Паненкова завершила карьеру в 17 лет: Хочу развиваться дальше в качестве тренера

17-летняя российская фигуристка Дарья Паненкова объявила о завершении карьеры. Она решила сосредоточиться на тренерской работе.

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Источник: Sport24

Паненкова с 2016 по 2018 год работала в группе Этери Тутберидзе, а затем тренировалась у Анны Царевой.

«Я думаю, что многие уже догадывались, теперь скажу с уверенностью. Моя карьера в фигурном катании подошла к концу, я долго думала над этим решением и поняла, что хочу развиваться дальше в качестве тренера. Для меня это что-то новое и я получаю исключительно положительные эмоции от этой работы. Я очень благодарна всем моим тренерам за то, что верили и поддерживали меня: Гавриловой Наталье Владимировне, Царевой Анне Владимировне, Борисовой Марии Александровне, Тутберидзе Этери Георгиевне, Глейхенгаузу Даниилу Марковичу, Дудакову Сергею Викторовичу, Розанову Сергею Александровичу. А также огромное спасибо клубу “Самбо-70”! Один из жизненных этапов пройден. Дальше только интересней», — написала Паненкова в инстаграме.

В сезоне-2017/18 фигуристка дебютировала в юниорской серии Гран-при: она завоевала золото и серебро на этапах серии, а в финале стала 5-й. На взрослом чемпионате России 2018 года Паненкова стала 8-й, а на следующем ЧР заняла последнее, 18-е место. В сезоне-2018/19 дебютировала во взрослой серии Гран-при: на Skate Canada стала 9-й, а на Гран-при Хельсинки заняла 6-е место.

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