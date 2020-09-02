Бывшая ученица Тутберидзе Паненкова завершила карьеру в 17 лет: Хочу развиваться дальше в качестве тренера
17-летняя российская фигуристка Дарья Паненкова объявила о завершении карьеры. Она решила сосредоточиться на тренерской работе.
17-летняя российская фигуристка Дарья Паненкова объявила о завершении карьеры. Она решила сосредоточиться на тренерской работе.
Паненкова с 2016 по 2018 год работала в группе Этери Тутберидзе, а затем тренировалась у Анны Царевой.
«Я думаю, что многие уже догадывались, теперь скажу с уверенностью. Моя карьера в фигурном катании подошла к концу, я долго думала над этим решением и поняла, что хочу развиваться дальше в качестве тренера. Для меня это
В сезоне-2017/18 фигуристка дебютировала в юниорской серии Гран-при: она завоевала золото и серебро на этапах серии, а в финале стала 5-й. На взрослом чемпионате России 2018 года Паненкова стала 8-й, а на следующем ЧР заняла последнее, 18-е место. В сезоне-2018/19 дебютировала во взрослой серии Гран-при: на Skate Canada стала 9-й, а на