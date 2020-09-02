Бывшая ученица Тутберидзе Паненкова завершила карьеру в 17 лет: Хочу развиваться дальше в качестве тренера

«Я думаю, что многие уже догадывались, теперь скажу с уверенностью. Моя карьера в фигурном катании подошла к концу, я долго думала над этим решением и поняла, что хочу развиваться дальше в качестве тренера. Для меня это что-то новое и я получаю исключительно положительные эмоции от этой работы. Я очень благодарна всем моим тренерам за то, что верили и поддерживали меня: Гавриловой Наталье Владимировне, Царевой Анне Владимировне, Борисовой Марии Александровне, Тутберидзе Этери Георгиевне, Глейхенгаузу Даниилу Марковичу, Дудакову Сергею Викторовичу, Розанову Сергею Александровичу. А также огромное спасибо клубу “Самбо-70”! Один из жизненных этапов пройден. Дальше только интересней», — написала Паненкова в инстаграме.